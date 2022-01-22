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TIMETURK / GÜNDEM / Gazeteci Sedef Kabaş'a tepkiler büyüyor

Gazeteci Sedef Kabaş'a tepkiler büyüyor

Gazeteci Sedef Kabaş’ın katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin sözlerine tepkiler sürüyor.

1 Saat Önce
2022-01-22 14:24:25
Gazeteci Sedef Kabaş'a tepkiler büyüyor

Tele 1 televizyonu canlı yayınana katılan gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" sözlerine tepkiler çığ gibi…

AK Parti kanadından ve sosyal medyadan sert tepkiler yükselen Sedef Kabaş, dün gece evinde gözaltına alınmıştı.

Sedef Kabaş canlı yayında neler söyledi?

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Sedef Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" gibi küstah ifadeler kullanmıştı.

Kabaş hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da '#HaddiniBilSedefKabas' etiketi altında pek çok isim açıklama yaptı. Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine siyasilerden ve vatandaşlardan da sert tepkiler geldi.

İşte sosyal medyadan Sedef Kabaş'a yönelik tepki paylaşımları:

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