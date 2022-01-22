Gazeteci Sedef Kabaş'a tepkiler büyüyor

Gazeteci Sedef Kabaş’ın katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin sözlerine tepkiler sürüyor.

Tele 1 televizyonu canlı yayınana katılan gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" sözlerine tepkiler çığ gibi…

AK Parti kanadından ve sosyal medyadan sert tepkiler yükselen Sedef Kabaş, dün gece evinde gözaltına alınmıştı.

Sedef Kabaş canlı yayında neler söyledi?

Sedef Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" gibi küstah ifadeler kullanmıştı.

Kabaş hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da '#HaddiniBilSedefKabas' etiketi altında pek çok isim açıklama yaptı. Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine siyasilerden ve vatandaşlardan da sert tepkiler geldi.

İşte sosyal medyadan Sedef Kabaş'a yönelik tepki paylaşımları:

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