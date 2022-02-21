Gazeteci Nedim Şener, Gülen'i ABD'ye yollayan ismi açıkladı

Gazeteci Nedim Şener, 1999 yılında Fethullah Gülen'in hastalık bahanesiyle Türkiye'den çıkarılmasına vesile olacak raporu Mehmet Öz'ün babası Prof. Dr. Mustafa Öz'ün yazdığını aktardı.

Türk asıllı Amerikalı doktor ve aynı zaman televizyon programcısı olan Dr. Mehmet Öz, Pensilvanya eyaletinde senatoya girmek için Cumhuriyetçi Parti'den adayı olmuştu. Öz, Washington Post'a yaptığı açıklamada "Fetullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olduğuna ilişkin iddiaların inandırıcı olmadığını" söylemiş, Öz'ün bu açıklamaları kamuoyunda tepkilere yol açmıştı.

Gazeteci Nedim Şener Hürriyet gazetesindeki köşesinde Öz için "Bırakın Türkiye'nin haklılığını söylemeyi, FETÖ elebaşını ve örgüt üyelerini daha fazla savunursa, hatta beraber fotoğraf çektirirse şaşırmayın." dedi.

FETÖ soruşturmasında tanık olarak ifade veren Cem Fadıl Bozkurt'un ifadesini hatırlatan Şener, 1999 yılında Fethullah Gülen'in hastalık bahanesiyle Türkiye'den çıkarılmasına vesile olacak raporu Mehmet Öz'ün babası Prof. Dr. Mustafa Öz'ün yazdığını aktardı. İşte Şener'in yazısı:

Amerikan Washington Post gazetesinde geçen hafta doktor Mehmet Öz ile ilgili ilginç bir yazı yayınlandı. O yazıdan Türkiye'ye yansıyan bölüm ise Mehmet Öz'ün Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Gülen hakkındaki şu sözleri oldu: “Gülen'e dokunamazlar. Darbeye karıştığına dair inandırıcı bir iddia yok. Gülen, Pensilvanya'da kalacak.”

Aslında Mehmet Öz'ün senatörlük uğruna böylesine baskının altına girmesine gerek yok. Çünkü 15 Nisan 2018 tarihinde FETÖ Çatı Soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'na tanık olarak ifade veren işinsanı Cem Fadıl Bozkurt, ifadesinde Mehmet Öz'den bahsetmişti.

1998-2015 arasında işinsanı İshak Alaton'un damadı (eski) Mehmet Gönyeli ile ticari ortaklık kuran Bozkurt, o dönemde İshak Alaton ile tanışmış, hatta Alaton da şirketlerine üçte bir oranında ortak olmuş. Bozkurt, İshak Alaton'un, 1998 sonu, 1999 başı gibi yaptığı bir telefon konuşmasına şahit olduğunu söyledi. Alaton'u arayan Bakan H.Ö'nün, Gülen'in yurtdışına çıkarılması gerektiğini, bunun için gerekli sağlık raporunun alınması konusunda devreye girmesini istediğini anlattı.

Görüşme sırasında odada bulunan Bozkurt, örgüt elebaşı Gülen'in nasıl yurtdışına çıkacağını sorduğunda Alaton cevabı, “Kanser tedavisi veya kalp rahatsızlığı nedeniyle gidebilir. Bu operasyon için resmi rapor alınması gerekir. Bu tip raporları Ankara'da GATA, İstanbul'da da Haseki Kardiyoloji Enstitüsü veriyor” olmuş.

Anlattığına göre Alaton, konuyu Prof. Dr. Mustafa Öz'e soruyor ve Fetullah Gülen'e Haseki Hastanesi'nden 1999 yılının ocak ayında “Türkiye'de tedavi edilemez” raporu veriliyor. Pasaport ayarlanıyor ve ABD'ye gidiyor. Bozkurt, Chicago'ya giden Gülen'i, Mustafa Öz'ün oğlu Mehmet Öz'ün hastaneye yatırdığını ve tetkikler yaptığını, böylece “Ülkesinde tedavi yapılamaz, burada kalması uygundur” raporu alındığını da anlattı.

Ne kadar doğru ne kadarı yanlış artık önemli değil; Mehmet Öz bu ifadeyi Amerikan kurulu düzenini ikna etmek için kullanabilir! Çünkü, bir hekim olarak Amerikalılara hizmet etsen de, dünyaca ünlü bir hekim olsan da, vergini tam ödesen de, hatta “The Doctor Oz” olarak tanınsan da onlar senin Mehmet Özisimli bir Türk olduğunu asla unutmazlar... .