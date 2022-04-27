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TIMETURK / GÜNDEM / Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi

Geçtiğimiz hafta 'Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği' iddiasıyla tutuklanan İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi.

1 Saat Önce
2022-04-27 15:46:01
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi

Avukatı Emrah Karatay, müvekkili İbrahim Haskoloğlu'nun tahliye edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

İbrahim Haskoloğlu tutuklandı
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NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden üzerlerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikayette bulunmuştu.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu sabah saatlerinde Üsküdar'daki evinde gözaltına alınmıştı. .

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