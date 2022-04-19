Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun dün gece gözaltına alındığı ortaya çıktı.
2022-04-19 10:16:30
Haskoloğlu'nun gözaltı haberini Fatih Portakal sosyal medya hesabından duyurdu.
"GÖZALTI NEDENİ PAYLAŞTIĞI BİR HABER İDDASI"
Fatih Portakal paylaşımında “İbrahim Haskoloğlu'nun ablası aradı. Üsküdar'daki evlerine dün gece 11'de polis baskın yapmış. 1 saat kadar evi aramışlar, sonra da @haskologlu nu gözaltına almışlar. Vatan emniyete götürmüşler. Gözaltı nedeni paylastığı bir haber iddiası.” ifadelerini kullandı .
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