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TIMETURK / GÜNDEM / Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun dün gece gözaltına alındığı ortaya çıktı.

44 Dakika Önce
2022-04-19 10:16:30
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı

Haskoloğlu'nun gözaltı haberini Fatih Portakal sosyal medya hesabından duyurdu.

"GÖZALTI NEDENİ PAYLAŞTIĞI BİR HABER İDDASI"

Fatih Portakal paylaşımında “İbrahim Haskoloğlu'nun ablası aradı. Üsküdar'daki evlerine dün gece 11'de polis baskın yapmış. 1 saat kadar evi aramışlar, sonra da @haskologlu nu gözaltına almışlar. Vatan emniyete götürmüşler. Gözaltı nedeni paylastığı bir haber iddiası.” ifadelerini kullandı .

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