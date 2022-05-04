Gazeteci Hande Karacasu 'Sessiz İstila' videosu nedeniyle gözaltına alındı
Göçmen sorununa değinen 'Sessiz İstila' videosu nedeniyle tepkilerin odağında olan gazeteci Hande Karacasu, yayınladığı video nedeniyle gözaltına alındı.
2022-05-04 08:16:14
Emniyetin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 'Sessiz İstila' videosuyla tepki çeken gazeteci Hande Karacasu gözaltına alındı.
Emniyetten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, söz konusu videoyu kendisinin sipariş verdiğini iddia etti. Özdağ açıklamasında şunlar kaydetti:
'H.Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir.Yapım masraflarını ben karşıladım.Senaryoyu ben onayladım. H. Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi.Suriyeliler “halk” değil. Misafir.Kin/düşmanlık yok.'
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