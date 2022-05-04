Gazeteci Hande Karacasu 'Sessiz İstila' videosu nedeniyle gözaltına alındı

Göçmen sorununa değinen 'Sessiz İstila' videosu nedeniyle tepkilerin odağında olan gazeteci Hande Karacasu, yayınladığı video nedeniyle gözaltına alındı.

Emniyetin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 'Sessiz İstila' videosuyla tepki çeken gazeteci Hande Karacasu gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, söz konusu videoyu kendisinin sipariş verdiğini iddia etti. Özdağ açıklamasında şunlar kaydetti:

'H.Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir.Yapım masraflarını ben karşıladım.Senaryoyu ben onayladım. H. Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi.Suriyeliler “halk” değil. Misafir.Kin/düşmanlık yok.'