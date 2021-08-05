Gazeteci Fuat Uğur: Bu sefer de FETÖ'nün kuyruğuna takıldı

Sosyal medyada kitleleri manipüle etmek amacıyla düzenlendiği kısa sürede ortaya çıkan Globall Call’e destek verdiği için şarkıcı Gülben Ergen’i eleştiren gazeteci Fuat Uğur, Ergen ile arasında geçen tartışmayı yazısına taşıdı

Gazeteci Uğur'un ‘Gülben Ergen Globall Call'u desteklerse global şarkıcı olacağını mı sandı?' başlıklı yazısı;

Evet, ülkemiz aleyhine olabilecek her girişime karşı uyanık olmalıyız diyorum ama hâlâ IQ fakiri binlerce kişi, FETÖ'cülerin bu ahlaksızca trend girişimine ortak oluyor. Bilerek olanları bir kenara koyuyorum ama bilmeden, cahilce trend olanın peşine takılma hevesi var, asıl kahredici olan bu.

Şarkıcı Haluk Levent, Ahbap adlı kuruluşuyla sahada, üyeleriyle kahramanlarımıza yardım ediyor. Oyuncu İbrahim Çelikkol sahada, yorulan itfaiyecinin yerini alıp sırtında hortum yangın söndürüyor. Şarkıcı Yusuf Güney ne kadar yangın tüpü varsa toplamış gelmiş küçük yayılma istidadı gösteren yanan çalılıkları söndürüyor.

Ama Emre Kınay gibi hakikaten hakkında söyleyeceğim her sözün kifayetsiz kalacağı bir yaratık “Niçin, niçin, niçin” tekerlemesiyle jandarmanın, TOMA'ların, AFAD'ın nerede olduğunu soruyor tüm saydıkları sahada, yanan ormanların ortasında mücadele ederken. Diğer ülkelerin uçak gönderelim tekliflerini reddettiğimizi söylüyor gazetelerde Fransa, İtalya ve Yunanistan'ın “Bizde de yangın var” diye uçak göndermekten vazgeçtikleri defalarca yazılmışken. Utanmazlık had safhada. Ama ilginçtir, oyuncu kılığındaki bu kışkırtıcı adamı Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu arayıp bilgi veriyor. Pes artık!

Bu arada yukarıda anlattığım Help Turkey ve Globall Call adlı dezenformasyon kampanyalarına destek veren ünlülerden biri de şarkıcı Gülben Ergen'di. Bu kampanyaya “Ülkemiz güçlüdür, biz aciz değiliz” diye destek vermeyen Şehrazat, Nilgün Belgün ve Nilüfer gibi sanatçılardan örnek alır diye beklerdim trend hastası bu şarkıcıdan ama yazık ki bu sefer de FETÖ'nün kuyruğuna takıldı. Haber sunucusu Erhan Çelik ile evlendikten sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın dibinden ayrılmayan, boşandıktan sonra Can Dündar'a destek vererek kıvrak bir dönüş sergileyen, bir ara trend diye Diyarbakır Annelerini ziyaret eden Gülben'in şimdi bu rüzgârla yelken açmasına hiç şaşırmadım.

Kendisiyle Twitter'da tartıştık bu konu üzerinden. O da kendisine olmadık hakaretleri eden Yeşim Salkım gibi seviyeyi düşürme eğilimi gösteren biriydi ama anladığı dilden cevaplarımı verdim. Hatta yukarıda bahsettiğim Marc Owen Jones'un Twitter'da yayınlanan araştırmasını gönderdim. Sonra aklıma geldi İngilizce bilmediği, Türkçesini de gönderdim. İstedim ki kimin ve neyin kuyruğuna takıldığını anlasın. Bunu okuyup pişman olacağına bana “Benimle nasıl senli benli konuşursun” diye atar yapmayı tercih etti. Demek kapasite bu kadarmış dedim. Engellemesini bekliyordum ve engelledi. Ben de onu engelledim.

Tahminim şu: Gülben Ergen meselelere sadece kendi çıkarlarının penceresinden bakan biri olduğu için Globall Call çağrısına katılırsa kendisinin de global bir şarkıcı olacağı hevesine kapıldı muhtemelen.

Yaş gelse de 50'ye ama “Bende hâlâ iş var” diyordur belki, kimbilir.

Müzik bir oktavlık sesi olan bu tür insanların hâkimiyetinde ya hâlâ, yazık Türkiye'ye gerçekten...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.