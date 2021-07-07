Gazeteci Erk Acarer: Almanya’daki evimde bıçaklı saldırıya uğradım

Almanya'da yaşayan BirGün yazarı Erk Acarer, Berlin’deki evinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradığını bildirdi.

Gazeteci Erk Acarer, Almanya'nın başkenti Berlin'deki evinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Acarer, "Berlin'de evimin içinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradım" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Acarer, paylaşımında saldırı sonrası çekilen bir fotoğrafına da yer verdi.

Hayati bir tehlikesi olmadığı bilgisini paylaşan Acarer, "Hayati bir riskim yok hastaneye gidiyoruz. Failleri biliyorum. Asla faşizme teslim olmayacağım. Kimse endişelenmesin bu günler geçecek" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.