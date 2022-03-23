Gazeteci Cüneyt Özdemir ile ilahiyatçı İhsan Şenocak arasında 'yobaz' tartışması

Uçakta içki servisini eleştirerek, 'İçince sarhoş olacak bu adam. Ne konuşacağı, ne yapacağı belli değil. Git nerede zıkkımlanıyorsan, orada zıkkımlan.' diyen ilahiyatçı İhsan Şenocak'a gazeteci Cüneyt Özdemir'den 'yobaz' eleştirisi geldi.

İlahiyatçı İhsan Şenocak, uçakta seyahat esnasında içki içilmesini eleştirerek, "Uçakları meyhaneye çevirdiler." çıkışını yapmıştı.

Şenocak, "Yurt dışına çıktığın zaman uçağın içindeki hostes içki servisi de yapıyor. Uçağın içini meyhaneye çevirmişler. Yanındaki adam içiyor. Ona 'dur' diyeceksin. Yanındaki adama 'benim yanımda içme' diyeceksin. Yanındaki ayyaş adamla yolculuk edilmez. Hayatımda meyhaneye girmedim. İçince sarhoş olacak bu adam. Ne konuşacağı, ne yapacağı belli değil. Git nerede zıkkımlanıyorsan, orada zıkkımlan." dedi.

"BEN DE BU BEYEFENDİNİN YANINDA OTURMAK İSTEMİYORUM"

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalındaki yayınında, uçakta sarhoş yolcu konusundaki sözleri için İhsan Şenocak'ı eleştirdi. Şenocak için, "Diyanet tarafından kadınlara yönelik sözleri nedeniyle işine son verilen ilahiyatçıymış" sözlerini sarf eden Cüneyt Özdemir, "Ben de uçakta denk gelirsem bu beyefendinin yanında oturmak istemiyorum. Çünkü ben de aydın insanlarla uçmak istiyorum. Uçağa biniyorsun yanında yobaz bir insan var. Rahatsız oluyorsun." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR ŞEREF KABUL EDERİM"

İhsan Şenocak, Cüneyt Özdemir'e, "Cüneyt Özdemir! Uçakta ki sarhoşların kadınları taciz haberlerinden sonra ailenden bir KADINI sarhoşun yanında uçurur musun?! Sarhoşun yanına oturmak ya da eşini oturtmak AYDIN olmaksa YOBAZ olmayı büyük bir ŞEREF kabul ederim!" yanıtını verdi. .