Gazeteci Bülent Şahin: Bu canlı türü kemiksizdir

Gazeteci Hadi Özışık’ın, YouTube kanalında Habertürk’ün ekran yüzlerinden Veyis Ateş hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösteren gazeteci Bülent Şahin, “Bu canlı türü deniz anası gibidir. Tutmaya çalışırsın vıcık vıcık tutamazsın. Kemiksizdir. Bir bakmışsın hooop başka yere süzülmüş. Yapış yapış…” dedi.

Gazeteci Bülent Şahin, Sedat Peker ile görüntülü sohbeti ortaya çıktıktan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hakkında suç duyurusunda bulunduğu gazeteci Hadi Özışık'ın, YouTube kanalında Habertürk'ün ekran yüzlerinden Veyis Ateş hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Gazeteci Şahin, “Bu canlı türü deniz anası gibidir. Tutmaya çalışırsın vıcık vıcık tutamazsın. Kemiksizdir. Bir bakmışsın hooop başka yere süzülmüş. Yapış yapış…” dedi.

SBK Holding ve SBK Vakfının kurucu başkanı Sezgin Baran Korkmaz'dan "Ankara ile arasın düzeltmek için" 10 milyon euro istediği iddia edilen Veyis Ateş'e açıklama yapması çağrısında bulunan Özışık, "Eğer konuşacak bir şeyim yok diyorsan geriye yapacağın tek bir şey var o da meslektaşlarından özür dilemek ve mesleğe veda etmek" ifadelerini kullanmıştı.

Özışık yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

Şimdi gündemde kim var. Hadi Özışık ve Süleyman Özışık gitti. Sırada Veyis Ateş var değil mi? Veyis Ateş görüştüğüm bugüne kadar çok değer verdiğim bir arkadaşımdır. Kendisiyle ilgili iddialar ortaya atıldığından itibaren çıkıp konuşmasını istedim. Defalarca aradım. Konuşmadı. HaberTürk yönetiminin talebine rağmen suskun kalmayı tercih etti. Saygı duydum, peki dedim, sen bilirsin dedim. Ama hala aynı görüşteyim.

Yoksa bir açığı kaydı kuydu olmadığına inanıyorsa Veyis'in çıkıp konuşması gerekiyor. Veyis konuşmadığı sürece hem kendine hem de çalıştığı kuruma yani HaberTürk'e zarar verecektir. Zaten Fatih Altaylı'nın son yazısından sonra bana göre konuşması şart oldu. Orta yerde bir ses kaydından bahsediliyor. Bir şantajdan bahsediliyor. 10 milyon Euro iddiaları karşısında susmak çözüm değil. Veyis'in çıkıp konuşması lazım.

İddialar çok vahim. Veyis'in çıkıp açıklama yapması lazım. Veyis neyin pazarlığını yapıyor. 10 milyon euroyu kimin için istiyor. Niye hakem olmak istiyor. Bu soruların tamamının karşılık bulması gerekiyor.

Yapmazsa bu iddiaları çürütmezse suskun kalmaya devam ederse bu işin altından kalkamaz. Dahası ve en önemlisi eğer Veyis Ateş susmaya devam ederse maalesef Türkiye'de bir daha gazetecilik yapamaz. Zaten Veyis bu açıklamayı yapmazsa bugün olmazsa yarın ya Sezgin Baran Korkmaz o açıklamayı yapacak. Ya da elimde kaydın var diyen Sedat Peker o ses kaydı ya da neyse o kaydını yayınlayacak. O yüzden Veyis'e sesleniyorum. Çık konuş kardeşim. Ne olmuşsa dosdoğru anlat. Ha benim söyleyecek sözüm yok diyorsan o zaman yapacağın başka bir şey var. Onu da zaten sen biliyorsun. Meslektaşlarından özür dilemek ve bu mesleğe veda etmek.



Özışık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi ve kardeşi Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak Soylu'nun bu konuya ilişkin de suç duyurusu yapması gerektiğini öne sürdü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.