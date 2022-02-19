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Gazeteci Aysever: Özilhan hakkında neden suskunlar, söylesinler
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TIMETURK / GÜNDEM / Gazeteci Aysever: Özilhan hakkında neden suskunlar, söylesinler

Gazeteci Aysever: Özilhan hakkında neden suskunlar, söylesinler

Gazeteci Enver Aysever, 100'e yakın Migros işçisinin, iş insanı Tuncay Özilhan’ın villasının önünde yaptığı 'zam' eyleminde gözaltına alınmasına tepki göstererek 'Ekranlarda, sosyal medyada ahkam kesen finansçı, ekonomist bazı önemli isimler var ya, bu Özilhan hakkında neden suskunlar, söylesinler…' dedi.

1 Saat Önce
2022-02-19 11:08:29
Gazeteci Aysever: Özilhan hakkında neden suskunlar, söylesinler

100'e yakın Migoros işçisinin 'zam' talebi ile TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve iş insanı Tuncay Özilhan'ın evinin önünde yaptığı eylemde kelepçelenerek gözaltına alınmasına bir tepki de gazeteci Enver Aysever'den geldi.

Tuncay Özilhan hakkında "bencil ve sömürensin" ifadelerini kullanan Aysever, "Ekranlarda, sosyal medyada ahkam kesen finansçı, ekonomist bazı önemli isimler var ya, bu Özilhan hakkında neden suskunlar" diye soru yönetti.

Enver Aysever sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı ilk paylaşımda, "Tuncay Özilhan sen tüm patronların simgesisin. O yüzden zalim. O yüzden bencil. O yüzden sömürensin. İşte TÜSİAD bu adamları korumak için var. Yaşasın emekçilerin direnişi." ifadelerini kullandı.

Aysever ikinci yaptığı paylaşımda ise, "Şimdi tüm takipçilerimden rica ediyorum, lütfen iletin, sorun. Ekranlarda, sosyal medyada ahkam kesen finansçı, ekonomist bazı önemli isimler var ya, bu Özilhan hakkında neden suskunlar, söylesinler… Acaba o ve onun gibilere danışmanlık yaptıkları için olabilir mi?" dedi.

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Öte yandan Migros tarafından yapılan bir yazılı açıklamada çalışanlara yüzde 54 zam yapıldığ belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada ‘Kapımız açıktır' çağrısına 70 kişinin karşılık verdiği ve görevinin başına geri döndüğü aktarıldı. .

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