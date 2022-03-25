Gazeteci Aysever'in Şanlıurfalılar hakkındaki sözleri tepki çekti

Gazeteci Enver Aysever, Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin memleketi Şanlıurfa’da temaslarda bulunduğu sırada hemşehrileri tarafından yer sofrasında ağırlanmasıyla ilgili 'Adamlar o sofraya oturduğunda çorapların kokusu benim burnuma geliyor' sözleri tepki topladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yer softasında yemek yemesinden rahatsız olan gazeteci Enver Aysever, Bakan Nebati'yi eleştirmek isterken kullandığı sözler tepki topladı.

Enver Aysever, "Adamlar o sofraya oturduğunda çorapların kokusu benim burnuma geliyor" dedi.

Halk TV'den kovulunca Tele 1'de program yapmaya başlayan gazeteci Enver Aysever, Youtube kanalında ilk yayınını yaptı.

Aysever paylaştığı videoda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin memleketi Şanlıurfa'da temaslarda bulunduğu sırada hemşehrileri tarafından yer sofrasında ağırlanmasıyla ilgili "Herkes nedense ramazan gelmeye başlayınca yer sofrasına da oturmaya başladı. O kıllı kıllı adamların yer sofrasına oturup acayip siyah çoraplarla, nedense bana hep kokuyormuş gibi geliyor. Adamlar oturduğunda çorapların kokusu benim burnuma geliyor. Zaten o masaya oturup da o yemeği yemem." ifadelerini kullandı.

Aysever sözleri ise sosyal medyada tepki çekti. .