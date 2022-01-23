Gazeteci Altınok: Katıksız FETÖ taktiği bunlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Sedef Kabaş tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Gazeteci Melih Altınok, Kabaş olayı üzerinden medyaya yansıyan haber ve iddialara dikkat çekti

Altınok, ‘Kripto nedir diye merak eden varsa…' başlıklı yazısında Kabaş ile ilgili medyada yer alan asılsız çıkan provokatif haber ve iddialardan hareketle bazı örnekler verdi;

'İkiyüzlülük'

Elektronik paradan bahsetmiyorum...

FETÖ'nün kapatılan yayın organlarının önünde direnişe geçip, yargıyla başını belaya sokunca Anıtkabir pozu paylaşanlar sözünü ettiğim...

Ortaya çıkan onca şeye rağmen hâlâ firari FETÖ'cülerin tweet'lerini RT edip "Cumhuriyet kadını" pozu kesenler...

Meslektaşlarının eleştirileri karşısında hemen soluğu mahkemede alıp, kendisi hakkında bir hukuki soruşturma başladığında "yargı sopasını kullanıyorlar" diye ikiyüzlülük yapanlar...

“Katıksız FETÖ taktiği bunlar…”

Altınok, Kabaş'ın gözaltına alınırken asılsız çıkan ‘ters kelepçe vuruldu' iddialarına ilişkin yansıtılan görüntülere dikkat çekerek ‘katıksız FETÖ taktiği bunlar' diyerek şu yorumda bulundu:

Hele hele ifadeye götürülürken, o zor anlarda dahi, ellerini arkada bağlayıp "Ters kelepçe vurdular" diye propaganda yapmayı "akıl etmek" falan...

Hiç şüpheniz olamasın ki katıksız FETÖ taktiğidir bunlar. Gören görüyor... Peki ya hâlâ inat edenler?

Hakaret etmeden konuşamayan ve koskoca bir muhalefeti "ucuz küfürbazlığa" indirgeyip kriminalize eden bu tiplerin provokasyonlarına destek olanlar... Olan biteni anlamak için aynı delikten daha kaç kez ısırılmaları gerekiyor? İnatları kime?

Sabah .