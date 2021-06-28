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Gazete yasağı...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan gazete yasağı maddelerini eleştirerek kaldırılması çağrısında bulundu

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Google News - Timeturk
28.06.2021 19:02:43
Gazete yasağı...

Kaldırın artık şu saçma yasağı

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı...

“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”nden çıkardım.

İşte o maddeler:

- Berber, kuaför ve güzellik salonlarında gazete yasağı...

- Spor salonlarında gazete yasağı...

- Kahve ve kıraathanelerde gazete yasağı...

- Çay bahçelerinde gazete bulundurulmasına ilişkin yasak.

- Dernek lokallerinde gazete bulundurma yasağı...

- İnternet kafelerde gazete bulundurma yasağı...

- Halı sahalarda gazete bulundurma yasağı...

- Bilardo salonlarında gazete bulundurma yasağı...

Liste böyle uzayıp gidiyor.

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı bu rehber, tam anlamıyla gazete düşmanı bir rehber.

Hiçbir bilimsel veri, gazete ile COVID-19 arasında bağlantı kurmaya izin vermezken... Rehberi hazırlayanlar, bu bağlantıyı kurmuşlar.

Neye göre?

Kafalarına göre.

Üstelik gazete sokulmasının yasak olduğu bu mekânların tümüne, her gün onlarca kâğıt ve karton ürün giriyor.

Onların hiçbir sakınca doğurmayacağına inanan yetkililerimiz, nedense gazetenin sakınca doğuracağına inanmışlar.

Neyse...

Şimdiye kadar olan oldu.

Bir şey demedik.

Ama hiç değilse...

1 Temmuz itibarıyla kısıtlamaların tümüne son verilirken...

Şu saçma gazete yasağına da son verilsin.

Unutulmasın bu yasak.

Yoksa...

Aşılanma oranı artıp maskeler bile fora edilmişken...

Bu saçma yasak orada öylece durmaya devam edecek.

Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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