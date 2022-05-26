Gaz sızan evde düzenek! baba-oğul gözaltında

Bursa’da bir sitedeki apartman dairesinde doğal gazın açılıp, kablolu düzenek kurulduğu belirlendi. Ev sahibi M.T. (68) ile oğlu M.T. (34) gözaltına alındı. M.T.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi N.T.'nin 20 gündür kızında kaldığı öğrenildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitedeki apartman dairesinden yoğun doğal gaz kokusu geldiğini fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Doğal gaz ekipleri, binanın gazını ve elektriğini keserken, binada yaşayanlar tahliye edildi. Daha sonra çilingir yardımıyla girilen dairenin kapısının koluna bağlı prize takılmış kablolu düzenek olduğu görüldü. Doğal gazlı ocağın açık olduğunu gören ekipler, soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında ev sahibi M.T. ile oğlu M.T. yakalanıp gözaltına aldı. M.T.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi N.T.'nin 20 gündür kızında kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis baba ve oğlunun evlerindeki doğal gazı açık bırakıp kablolu düzenek kurmalarının nedenini araştırıyor.

'FELAKET OLURDU'

Bursa'da, baba ve oğlu tarafından doğal gazın açılıp, kablolu düzeneğin kurulduğu dairenin bulunduğu sitede oturan Mümin Sakin, “Sitede bir komşumuzun eşi ile boşanma durumu varmış. Eşi daireyi satmaya kalkmış ama izin vermemiş. Eşi tarafından uzaklaştırma kararı aldırmış ve yaklaşık 20 gündür evde de değilmiş. Güvenlik görevlileri içeri almıyorlardı. O da oğluyla beraber garaj kısmından giriş yapmış. Dairesine çıkarak düzenek hazırlamışlar. Elektrik sistemi kurmuş, doğal gazı da açmış. Daha sonra kokuyu fark eden komşular durumu ihbar etmişler. Daha sonra kadının kocasını ve oğlunu gözaltına almışlar. Zaten şahsın siteye girişi de yasaktı. Siteye girişin olduğu yerlerde güvenlik görevlileri var. Güvenlik görevlilerinin bulunduğu yerlerden giremiyordu. O da garajdan girmiş. Allah muhafaza, büyük bir felaket olurdu. Patlasa bütün daireleri etkilerdi. Çoluğumuz çocuğumuz var. Allah göstermesin her şey olabilirdi. Ucuz kurtulduk, diyorum” dedi. DHA .