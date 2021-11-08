Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşleri başladı. Test sürüşüne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki hattı 2022 yılı ilk çeyreğinde İstanbulluların hizmetine sunmayı hedefliyoruz' dedi.

Beşiktaş-Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro hattının test sürüşleri başladı.

Test sürüşüne katılan Bakan Karaismailoğlu, gazetecilere hatla ilgili bilgiler verdi.

İstanbul için yapılan raylı sistem çalışmalarında tarihi bir gün yaşandığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'da bakanlığımız tarafından yaptığımız ve işletmeye açılan raylı sistem uzunluğu ise, 80 kilometre. Daha da önemlisi, güzel İstanbul'da hâlen canla başla yürüttüğümüz 7 ayrı büyük raylı sistem hattımızın toplam uzunluğu 103 kilometredir" diye konuştu.

Bakan Karaismalioğlu 259 kilometre olan İstanbul'un raylı sistem uzunluğunu, devam eden projelerin tamamlanmasıyla 363 kilometreye ulaşacağını kaydetti.

Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro hattının 9 istasyonu ve 37,5 kilometrelik uzunluğu olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, "Bildiğiniz gibi hattımızın ilk ray kaynağı 18 Ocak 2020'de yapılmıştı. TBM tünellerinin tamamlama programını da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirmiştik.

YÜZDE 96'SI TAMAMLANDI

Dört aşama hâlinde tren setlerimizi raylara indirdik. Toplam 10 ayrı set trenin testlerinin yapıldığı hattımızda devam eden işlerimiz hakkındaki bazı bilgileri sizlerle paylaşayım:

Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye ve Havalimanı istasyonlarımızda ince iş ve çevre düzenlemeleri yoğun şekilde devam ediyor.

Günde 600 bin yolcuya hizmet etmesi planlanan hattımızın, an itibarıyla yüzde 96'sı tamamlandı. İstanbul havalimanımızın gelecekteki ihtiyaçlarını da dikkate alarak, hattımızın Havalimanı bölümünde; İstanbul Havalimanı, Terminal-2 ve Kargo Terminalleri için üç ayrı istasyon tasarladık.

İLK YERLİ SİNYALİZASYON SİSTEMİNE SAHİP

Akıllı tünel konseptinin yer aldığı metro hattımız, ülkemizin ilk yerli sinyalizasyon sistemine sahip olacak, yerli ve millîlik hamlemizin güzel bir örneğini teşkil edecek. Hattımızda hizmet edecek araçlarımızda da tamamen kendi olanaklarımızla ürettiğimiz parça ve ürünlerin kullanım oranı en az yüzde 60'ı yerli olacak.

Yerli motorlu trenlerimizin çalışacağı hattımızda, sinyalizasyon, elektrik ve bataryaları da yerli olacak. Yeni nesil ulaşım ihtiyaçlarına cevap verecek olan ergonomik iç tasarımlı araçlar kullanılacak. Hattımızda ayrıca, valiz, bisiklet ve scooter bağlama alanları da olacak. Tamamen Türk mühendisler tarafından üretilen sinyal sistemi sayesinde trenlerimiz, saatte 120 kilometre hızla emniyetli seyahat imkânı sağlayacaklar.

İstanbul Havalimanı metro hattının ulaşım süreleri ile ilgili de bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi:

"Aynı zamanda entegre bir hat olan Beşiktaş Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı metro hattımız; Kağıthane İstasyonu'nda Kabataş-Mahmutbey Metro hattına bağlanmaktadır.

Hattımız, Gayrettepe İstasyonu'nda Yenikapı-Hacıosman hattına, İstanbul Havalimanı İstasyonu'nda da yapım hazırlıkları devam eden Yüksek Hızlı Tren hattına ve yapımı devam eden Marmaray Küçükçekmece Halkalı Başakşehir Arnavutköy İstanbul Havalimanı hattı ile de bütünleşik olacaktır.

Hattımızın işletmeye alınmasıyla birlikte; İstanbul entegre raylı sistem ağı sayesinde; Göktürk-İstanbul Havalimanı arası; seyahat süresi 12 dakikaya, Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresi 24 dakikaya, Zincirlikuyu-İstanbul Havalimanı arası; 33 dakikaya, 4. Levent-İstanbul Havalimanı arası; 35 dakikaya, Arnavutköy-Beşiktaş arası; 36 dakikaya, Taksim-İstanbul Havalimanı arası; 41 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arası; 48 dakikaya ve Küçükçekmece-Kemerburgaz arası; 50 dakikaya inecek."

İstanbul Havalimanı Metro hattının ulaşımda kolaylığın yanı sıra emniyet, hız kazandırma ve işletme sırasında da ciddi tasarruflar sağlayacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Hattın hizmete girmesiyle birlikte, 2024-2043 yılları arasında; Karayolu bakım ve işletmesi açısından, kaza kazancı yönünden, hava kirliliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti açısından ve zamandan yapılacak tasarrufun toplam bedelinin yaklaşık 2 milyar 640 milyon euro olacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

Test sürüşünde İstanbul Havalimanı'na kadar olan 30 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 30 dakikada kat edeceklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Hattımızın Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki sinyalizasyon ve diğer sistem güvenlik testlerinin sonuçlarına göre, hattımızı 2022 yılının ilk çeyreğinde İstanbullular'ın hizmetine açmayı hedefliyoruz. Ardından 2022 yılı içinde Gayrettepe İstasyonu'muzun yapımını tamamlayıp, test aşamasına geleceğiz" dedi.

Kaynak: ntv.com

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