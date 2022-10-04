Hafta sonu ABD’de vizyona giren “Bros” adlı filmden ilginç bir kareyi yazısında paylaşan Habertürk yazarı Oray Eğin, filmde Türk markası olan Sarıkız sodasının kullanıldığına dikkat çekti

Gazeteci Oray Eğin, ünlü Türk sodası markası Sarıkız'ın neden bir 'gay filmi'nde gösterildiğini yazdı...

Eğin'in konuya ilişkin "Gay filminde Türk sodası" başlıklı bugünkü yazısından bazı satırbaşları;

“Bros” bizim çok aşina olduğumuz Sarıkız soda şişesini logosuna, hatta limonlu olduğuna kadar gözümüzün içine sokuyor. Ancak Sarıkız'ın bu konudan haberi yok.

"Parayı veren ürünü yerleştiriyor"

Hollywood'da ürün yerleştirme tarih kadar eski. Filmin karakterlerinin kıyafetlerinden kullanacakları telefona, içecekleri içeceğe, alışveriş arabasına koyacakları ürüne kadar her detay önceden ayrıntılarıyla hesaplanıyor. Yer yer milyonlarca dolara varıyor bu ürün yerleştirme. James Bond babasının hayrına Omega saat kullanmıyor, ya da 90'lı yıllarda aniden BMW'ye boşuna binmedi. Batman ve Superman de Türk Hava Yolları'nda uçmayı mil programı yüzünden tercih etmedi. Parayı veren ürünü yerleştiriyor.

“Bros” gibi sezonun en iddialı komedilerinden birinde de toplantı masasındaki Sarıkız bedavadan duruyor olamaz. Üstelik sadece tek bir kişi Sarıkız içiyor, sadece onun içtiği şişe net bir şekilde gösteriliyor. Üstelik ABD'de yaygın olarak bilinen bir soda markası da değil Sarıkız.

Firmadan açıklama

Dün firmanın satınalma müdürü İbrahim Akaydın'la konuştuğumda bu ürün yerleştirmeyi benden öğrendi. Samimiyetine inanıyorum çünkü telefonda gerçekten şaşkındı. Sarıkız'ın hem genel müdürü hem de ticaret müdürüyle konuştuktan sonra onların da bu durumdan haberlerinin olmadığını söyledi.

“22 ülkeyle birlikte ABD'ye de ihracat yapıyoruz,” dedi. “ABD'de Vintage diye bir firmayla çalışıyoruz ama onların da bizden siparişleri epey sınırlı.” Vintage benim de marketten sık sık aldığım bir soda markası.

Akaydın benimle konuştuktan sonra filmin fragmanını YouTube'dan inceledi ve kendi şişelerinin toplantı masasında çok net görüldüğünü fark etti. Ancak Vintage'la da konuştuklarında “Bros” filmine dair bir ürün yerleştirme yapmadıklarını söyledi.

“Sizce neden yapmış olabilirler?” dedi.

“Bedava reklamınız olmuş galiba,” diye yanıt verdim.

Akaydın fragmanı izledikten sonra “filmin farklı bir içeriği olduğunu” ve “firma etiği gereği” bu gibi bir filmle “zaten” iş birliği yapamayacaklarını söyledi. Sarıkız Maden Suyu sosyal medya hesaplarında toplumsal konulara duyarsız değil. En son 15 Temmuz'da paylaşım yapıp “Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nü kutladılar. Trabzonspor'un şampiyonluğu, İstanbul'un fethi, Anneler Günü, 19 Mayıs, 18 Mart da paylaşımlar arasında. Standart bir Türk firmasının kutlama mesajları, özellikle bir tarafı desteklemiyor.

Habertürk .