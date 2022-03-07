Gassaldan gündem olan paylaşım: An itibarıyla...

Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi’nde gassalın sosyal medyada 'görevimizin başındayız' paylaşımı tepki çekti.

İlginç olay, Şuhut Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin morgunda dışarıdan görevlendirme ile gassal olarak görev yapan Recep Sayar, geçtiğimiz hafta ‘yorgun hissediyor' emojisi ile sedyede üstü örtülen bir cenazenin üstüne ellerini koyarak fotoğraf çektirdi.