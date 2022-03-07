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TIMETURK / GÜNDEM / Gassaldan gündem olan paylaşım: An itibarıyla...

Gassaldan gündem olan paylaşım: An itibarıyla...

Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi’nde gassalın sosyal medyada 'görevimizin başındayız' paylaşımı tepki çekti.

2 Saat Önce
2022-03-07 21:17:10
Gassaldan gündem olan paylaşım: An itibarıyla...

İlginç olay, Şuhut Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin morgunda dışarıdan görevlendirme ile gassal olarak görev yapan Recep Sayar, geçtiğimiz hafta ‘yorgun hissediyor' emojisi ile sedyede üstü örtülen bir cenazenin üstüne ellerini koyarak fotoğraf çektirdi.

Sayar, ardından bu fotoğrafı kendi sosyal medya hesabı üzerinden “An itibari ile Şuhut Devlet Hastanesi'nde gassal görevinde, görevimizin başında olduğumuz doğrudur. Allah ölenlerimize rahmet eylesin, dualarda buluşmak dileğiyle” ifadeleriyle paylaştı. Sayar'ın fotoğrafı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından bilgisine başvurulan Şuhut Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Deniz Karakaş ise gassalın hastane bünyesinde çalışmadığını İlçe Müftülüğü'nden görevlendirildiğini kaydederek, olayla ilgili idari inceleme başlatıldığını dile getirdi.

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