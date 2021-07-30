Galatasaray'dan 9709, Fenerbahçe'den 19.070 fidan

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, yaşanan orman yangınları sebebiyle TEMA Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 'Yaşamı Yeniden Yeşillendireceğiz' kampanyasına destek oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü olarak birlik olup yaralarımızı daha hızlı saracağımıza ve geleceğe daha yeşil bir ülke bırakacağımıza inanıyoruz. Yangından etkilenen bölgeler için TEMA Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 'Yaşamı Yeniden Yeşillendireceğiz' kampanyasına, Galatasaray Spor Kulübü Derneği aktif üyelerimizin adına birer fidan dikerek toplam 9709 fidan desteği veriyoruz. Tüm Galatasaray camiasını da TR06 0006 4000 0011 0351 4889 07 IBAN numarasına açıklama kısmına GS1905 yazarak seferberlikte yer almaya davet ediyoruz."

Fenerbahçe'den 19.070 fidan

Fenerbahçe Kulübü, son günlerde yaşanan orman yangınları sebebiyle 19 bin 70 fidan dikeceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizin geleceğine nefes olması adına zarar gören ormanlarımızın tekrar ağaçlandırılması ve tabiatımızı korumak için önemli bir adım atan kulübümüz ve bağlı iştiraklerimiz, resmi Twitter hesapları üzerinden başlattıkları kampanya kapsamında toplam 19.070 fidan dikileceğini duyurdu." ifadeleri kullanıldı.

Yaşanan yangınlar karşısında spor camiasının tüm paydaşlarıyla tek ses olduklarının vurgulandığı açıklamada, şunları kaydedildi:

"Bu bağlamda son günlerde ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar sonucunda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Yangınların bir an önce söndürülmesini temenni ederiz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.