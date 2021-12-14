Galatasaray Adası'ndan sevindiren haber | Galatasaray Adası'nda ne karar çıktı?

Galatasaray Adası'nda tahliye kararında durum ne? Galatasaray Adası nedir? Galatasaray Adası'nda ne olmuştu? Galatasaray Adası kimin? Mahkeme sonucu Ada ile ilgili ne karar verildi?

Galatasaray Adası'nda tahliye kararında durum ne? Galatasaray Adası nedir? Galatasaray Adası'nda ne olmuştu? Galatasaray Adası kimin? Mahkeme sonucu Ada ile ilgili ne karar verildi?Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Galatasaray Adası'nı tahliyesine karar verilen işletmecinin istinaf mahkemesine yaptığı başvuruyla ilgili esastan ret kararı verildiğini ve icranın geri bırakılması kararının kaldırıldığını açıkladı.

Rezan Epözdemir'in açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, yaptığı yazılı açıklamada, "Galatasaray Adası'nın tahliyesine ilişkin kiracı tarafından mahkeme kararı 12 Nisan tarihinde istinaf edilmişti. Göreve gelir gelmez, Sayın Başkanımız ve yönetim kurulumuzla ada davası ve hukuki süreçlerine ilişkin ciddi bir bilimsel ve akademik çalışma yapılmış olup bu kapsamda öne alma talebi dermeyan edilmiştir. Geldiğimiz noktada bu hukuki çabalarımız neticesinde 6 aylık bir sürede 2 Aralık tarihinde istinaf mahkemesi tarafından esastan ret kararı verilmiş ve icranın geri bırakılması kararı kaldırılmıştır. Bütün Galatasaraylılara hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Tahliye kararında durum ne?

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası işletmecisi hakkında açtığı tahliye davasını kazanmıştı. Tahliye kararı ise işletmeci tarafından istinaf mahkemesine taşınmıştı.

Galatasaray Adası nedir?

Galatasaray Adası veya Kuruçeşme Adası, Boğaziçi'nde Kuruçeşme sahilinin 165 metre açığında yer alan ada. Galatasaray Spor Kulübü'nün tapulu mülkü konumunda.

Galatasaray Adası'nda ne olmuştu?

Galatasaray Ada'sında kaçak yapılaşma olduğu iddia edilmiş Ada'nın işletmecisine Ada'yı tahliye etmesi için uyarı gönderilmişti. Ada işletmecisi uyarıyı dikkate almayarak Ada'yı işletmeye devam ettiği için 28 Mayıs 2017 tarihinde görevliler tarafından, yıkımı gerçekleştirecek araçlar gemi ile Ada'nın yakınına taşınmış ve yıkım başladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.