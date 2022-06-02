Galata Kulesi önünde kendini yakan genç öldü mü? Galata önünde genç kendini neden yaktı?

Galata Kulesi önünde kendini yakan genç öldü mü? İnsanlığımızı kaybetme noktasına geldiğimiz birkaç gündür, tuhaf olaylar peş peşe yaşanıyor. Galata Kulesi önünde yanan gençte bunlardan biri. Gencin videosunu çeken kişiler adeta sıraya girdi. Peki ama Abdullah Cihat Turan Pekpak kendini neden yaktı? Galata önünde genç kendini neden yaktı, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

İnsanlığımızı kaybetme noktasına geldiğimiz birkaç gündür, tuhaf olaylar peş peşe yaşanıyor. Galata Kulesi önünde yanan gençte bunlardan biri. Gencin videosunu çeken kişiler adeta sıraya girdi. Peki ama Abdullah Cihat Turan Pekpak kendini neden yaktı? Galata önünde genç kendini neden yaktı, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Galata önünde genç kendini neden yaktı?

Galata Kulesi önünde kendini yakan kişinin Abdullah Cihat Turan Pekpak isminde 28 yaşında bir genç olduğu ortaya çıktı. Pekpak'ın psikolojik sorunları olduğu ve siyah kostüm, plastik orak ile dolaştığı konuşuluyor.

Galata Kulesi önüne kadar gelen 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak kendisini ateşe verdi. Bir anda alevler içinde kalan Pekpak'ı, esnaflar yangın tüpü ile müdahale ederek sürdürdü Korku dolu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Galata Kulesi önünde kendini yakan genç öldü mü?

Galata Kulesi Meydanı'nda kendini yakan ve adının Abdullah Cihat Turan Pekpak olduğu öğrenilen kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

28 yaşındaki Pekpak, kıyafetine önce tiner dökmüş ardından da kendini ateşe vermişti. Aniden yanmaya başlayan genç adeta alev topuna dönmüştü. Ani bir müdahale ile yanan gence çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.

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