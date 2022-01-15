Futbolcu Ahmet Çalık'ın kaza nedeni belli oldu I Ahmet Çalık'ın arabasına ne oldu?

Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık'ın Ankara'da trafik kazasında yaşamını yitirmesinin yankıları sürüyor...Kazanın nasıl olduğuna dair bilgiler ise oldukça düşündürücü....

İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın yaptığı kaza, kafaları karıştırmıştı. Uzmanlar, kazaya neden olarak lastiklerin, su üzerinde kayma hareketi yapması, yani kızaklama olarak gösteriyor.

Trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın kaza nedeni kafaları karıştırmıştı.

Uzmanlar, kaza nedenini "Lastikler, su üzerinde kayma hareketi yapar. Aquaplaning-Hydroplaning yani kızaklama olur" diyerek açıkladı

Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık'ın Ankara'da trafik kazasında yaşamını yitirmesinin yankıları sürüyor.



Güvenlik kamerası kaydında, Çalık'ın aracının düz yolda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandığı görülüyor. Kazanın sebebine ilişkin henüz açıklama yok ama uzmanlar bir noktayı vurguluyor: "Aquaplaning-Hydroplaning" (Kızaklama).

Lastikler suda kıyıyor

Türkiye gazetesinin haberine göre; Aquaplaning lastiklerin, biriken su üzerinde dönme hareketi yerine kayma hareketi yapması.

Lastiğin ön kısmında ani su birikmesiyle suyun derinliğine bağlı ani yavaşlama gerçekleşerek kontrol kaybolur. Biriken suya oldukça yavaş girilmeli ve direksiyonun iki elle kuvvetli tutulması gerekir. Çalık'ın görüntülerinde de yolda su birikintisi olduğu ve öndeki kamyonun da yolda biriken suları dağıttığı göze çarpıyor.

Kızaklama nasıl oluşuyor?

Kızaklama yolda biriken su kütlesinin aracın tekerleklerinin altında oluşturduğu sirkülasyon nedeniyle yol ile bağlantısını kesme durumu.Arabanın ağırlığı kızaklama olayında çok önemli bir etken.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.