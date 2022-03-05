Füsun Nalan Açın'ın mirası kime kaldı? Akrep Nalan'ın mirası ne kadar?

Füsun Nalan Açın'ın mirası kime kaldı? Akrep Nalan olarak tanıdığımız ve Hayat Bilgisi dizisinde feminist bir öğretmeni canlandırarak gönüllerimizde taht kurmuş olan Füsun Nalan Açın'ın ölümü sevenlerini derinden etkiledi. Cenaze aracının arkasından köpeğinin bakışları twitter gündeminde büyük yanlı uyandırdı. Son olarak ise mirası konusunda bir açıklama geldi. Kısa süre içerisinde gündeme oturan Füsun Nalan Açın'ın mirası ne kadar? Akrep Nalan'ın mirası ve detayları...

Akrep Nalan olarak tanıdığımız ve Hayat Bilgisi dizisinde feminist bir öğretmeni canlandırarak gönüllerimizde taht kurmuş olan Füsun Nalan Açın'ın ölümü sevenlerini derinden etkiledi. Cenaze aracının arkasından köpeğinin bakışları twitter gündeminde büyük yanlı uyandırdı. Son olarak ise mirası konusunda bir açıklama geldi. Kısa süre içerisinde gündeme oturan Füsun Nalan Açın'ın mirası ne kadar? Akrep Nalan'ın mirası ve detayları...

Akrep Nalan vefat etti

Füsun Nalan Açın, Bodrum'daki evinde solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi. 67 yaşındaki sanatçının ölümü, gündemdeki yerini aldı ve sevenlerini üzdü.

Füsun Nalan Açın mirasını kime bıraktı?

Akrep Nalan'ın mirası ne kadar? Akrep Nalan etiketi twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya yükseldi. Sanatçı için bir paylaşım da, 1973 yılında yazar Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı'ndan geldi. FAkat mirasın miktarı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Vakfın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Sizin için Akrep Nalan, bizim için çocuklarımızın Nalan ablası, güler yüzlü, güzel dostumuz Nalan Açın'ın vefatının üzüntüsü içindeyiz. Sevgiyle, dostlukla, özlemle anıyoruz..." ifadelerine yer verildi. .