DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Marmarabirlik'in 2021 cirosu 918 milyon lira olarak açıklandı
25 Mart 2022 cuma reyting sonuçları?
Antalya'da kiralar üçe katlandı
Tam ölçülü kolay ıslak kek tarifi?
Furkan Vakfı'nın 'izinsiz' toplantısına müdahale
'Bursa'nın Ayasofyası' Ulu Cami ramazana hazırlanıyor
Yalnız Kurt dizisinde yeni bölümünde neler oldu?
Esnaf: Temizlik ürünlerinde ÖTV sıfırlanmalı, KDV düşürülmeli
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ziyaret
Geoana: Putin savaşı kazanamayacak
Putin'in akıl hocası Dugin: Kazanamazsak ortada ne Rusya kalır ne de dünya...
Türkiye U19 - İsrail U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Gökhan Tıklat Son Dönemde En Favori Tatlı Olan Trileçe Tatlısının Günümüze Geliş Hikayesini Anlattı
Milli savaş uçağında yeni gelişme
Ukrayna savaşta neleri başardı, hangi konularda doğru davrandı?

TIMETURK / GÜNDEM / Furkan Vakfı'nın 'izinsiz' toplantısına müdahale

Furkan Vakfı'nın 'izinsiz' toplantısına müdahale

Ankara'nın Sincan ilçesinde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyelerinin düğün salonunda düzenleyeceği sohbet toplantısına polis izinsiz olduğu gerekçesiyle izin vermedi.

58 Dakika Önce
2022-03-26 17:57:33
Furkan Vakfı'nın 'izinsiz' toplantısına müdahale

Sincan'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul'un, ramazan öncesi vakıf üyelerine yönelik sohbet toplantısı düzenleyeceği düğün salonu önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, toplantı izinsiz olduğu gerekçesiyle salona gelen vakıf üyelerini içeriye almadı. Bunun üzerine salon önünde toplanan kalabalık, polise tepki gösterdi. Grup, 'polis devleti istemiyoruz' sloganları attı. Polis de kalabalığa dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Polis tarafından ikna edilen grup, daha sonra olaysız dağıldı. Söz konusu toplantının vakfın ilçede bulunan kendi merkezinde gerçekleştirildiği öğrenildi. DHA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş