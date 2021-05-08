Fuat Uğur: “Deniz Gezmiş, CHP’lilerin ABD’den yardım dilenen yavşaklıklarını görse…”

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, geçtiğimiz gün Deniz Gezmiş’i anma merasimi düzenleyen CHP yöneticilerini eleştirdi. Uğur, Gezmiş’in Atatürkçü değil ‘Marksist Leninist’ görüşe sahip biri olduğunu yazdı. Uğur’un ‘Maval okumayın, Deniz Gezmiş Atatürkçü filan değildi’ başlıklı yazısından bir bölüm…

Önceki gün Türkiye'deki meşru ve seçilmiş iktidarı “devrim” yoluyla yıkmak için terör eylemleri başlatan, banka soyan ve adam kaçırarak fidye isteyen Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) kurucuları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin yıl dönümüydü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta, neredeyse önde gelen tüm yöneticiler, CHP yandaşı Sözcü gibi gazetelerle yazarları Deniz Gezmiş için ağıt yaktılar.

Hepsi de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının “Atatürkçü” olduğunu ve onların Atatürk'ün “yarım kalan” devrimlerini gerçekleştirmek için yola çıktıklarını söylüyorlardı. Böylece Atatürkçü tabanlarına ve okurlarına “Deniz Gezmiş gibi silahlı eylemler başlatılabilir, banka soyulabilir, adam kaçırıp fidye istenebilir, silahlanmak için askerî tesisler basılabilir, dağlara çıkılıp isyan edilebilir” mesajı verilmekteydi.

Bunu yıllardır yapıyorlar.

DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARININ MARKSİST-LENİNİST OLDUĞUNU NEDEN SAKLIYORLAR?

Deniz Gezmiş ve yoldaşlarının belki başlangıçta Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı mücadelesinden esinlenmekle birlikte gerçekte bir MARKSİST-LENİNİST olduğunu ısrarla seslendikleri kitlelerden saklıyorlar.

Bunu yapmalarının çok önemli bir nedeni var onlar açısından.

Evet, Deniz Gezmiş ve idam edilen diğer arkadaşları ne Atatürkçü, ne de Kemalistti. Mustafa Kemal'in “devrimleri” Deniz Gezmiş için leblebi çekirdek kabilinden uyduruk şeylerdi. O köktenciydi, yani belirttiğimiz üzere Marksist-Leninistti. Avusturya İşçi Marşı'nı söyleyen tüm Marksist-Leninistler gibi Gezmiş ve yoldaşları “Anamız amele sınıfıdır/Yurdumuz bütün cihandır bizim/Hazırlandık son kanlı kavgaya/Başta bayrağımız Leninizm” diyorlardı.

İDAM EDİLİRKEN “YAŞASIN MARKSİZM-LENİNİZMİN YÜCE İDEOLOJİSİ” DİYE BAĞIRMIŞTI

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, 6 Mayıs 1972 tarihinde, sabaha karşı 01.00-03.00 arası Ankara Ulucanlar Cezaevi'nde idam edildiler.

Deniz Gezmiş idamından; yani ayaklarının altındaki iskemle tekmelenmeden önce şöyle bağırdı:

“Yaşasın tam bağımsız Türkiye. YAŞASIN MARKSİZM-LENİNİZMİN YÜCE İDEOLOJİSİ. Yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi. Kahrolsun emperyalizm. Yaşasın işçiler, köylüler…”

Durum çok açık.

DENİZ GEZMİŞ ANTİ-EMPERYALİSTTİ VE YAŞASA BUGÜNKÜ CHP YÖNETİCİLERİNİN SURATINA TÜKÜRÜRDÜ

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan banka soymuş, adam kaçırmış, okul işgal etmiş, silah depolarını soymaya çalışmış ama kimseyi öldürmemişlerdi.

Bu yüzden idam edilmeleri çok acıydı. Günümüzde olsa 10-15 yıl hapis cezasıyla kurtulabilirlerdi.

Yazık oldu.

Ve son bir not:

Bugün ABD'den medet uman ve CHP yönetimlerine girmiş nesebi belirsiz sosyalistlerin Deniz Gezmiş'i anmaları da bir diğer ikiyüzlülük.

Deniz Gezmiş, evet Marksist-Leninistti ama aynı zamanda dibine kadar da Amerikan emperyalizmine karşıydı. Onu anan CHP'lilerin ABD'den yardım dilenen yavşaklıklarını görse muhtemel ki midesi bulanır, suratlarına tükürürdü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.