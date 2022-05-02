DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
6'lı masada yazılmayan 3 kriter
Lavrov operasyonların 9 Mayıs'ta biteceğine dair haberleri yalanladı
Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Fuat Oktay: Şükürler olsun ki bu yıl dolu dolu bir ramazan geçirdik
Akar ve TSK komuta kademesi bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
Biden'dan bayram tebriği
Bayram namazı sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Yılda 10 gün açıyor, koparmanın cezası 109 bin 593 lira
'Mayın avcısı' Hava Kuvvetlerinde göreve başlayacak
Trabzonspor'u dipten zirveye taşıdı
TESK: Trafik sigortası zamları ters teper
Elma ve salatalıkta fiyat farkı yüzde 400'ün üzerinde
Zelenskiy: Binlerce Rus askeri daha ölecek
4,5 milyon ton tahıl limanlarda kaldı
Tamire gittiği evde ölü bulundu

TIMETURK / GÜNDEM / Fuat Oktay: Şükürler olsun ki bu yıl dolu dolu bir ramazan geçirdik

Fuat Oktay: Şükürler olsun ki bu yıl dolu dolu bir ramazan geçirdik

Bayram namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, '2019'dan sonra Kovid salgınıyla neredeyse 2 yıl tüm ülke olarak tüm dünya olarak kapanmıştık ama şükürler olsun ki bu yıl dolu dolu bir ramazan geçirdik' dedi.

28 Dakika Önce
2022-05-02 08:16:51
Fuat Oktay: Şükürler olsun ki bu yıl dolu dolu bir ramazan geçirdik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Milletimizin, İslam coğrafyasında yaşayan tüm insanların bayramını tebrik ediyorum." dedi.

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kıldığı bayram namazının ardından açıklama yapan Oktay, vatandaşların bayramını kutladı.

Ramazanı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirten Oktay, "2019'dan sonra Kovid salgınıyla neredeyse 2 yıl tüm ülke olarak tüm dünya olarak kapanmıştık ama şükürler olsun ki bu yıl dolu dolu bir ramazan geçirdik. Hemen hemen her akşam sevdiklerimizle iftarlarımızı beraber yaparak, ramazanda birliktelikler yaşayarak ve şimdi de hamdolsun hep birlikte cemaatle bayram namazımızı kıldık." ifadelerini kullandı.

Ramazanını bölgedeki tüm sıkıntıların giderilmesi ve barışla sonlanmasına vesile olmasını temenni eden Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"2-3 yıl sonra yaşadığımız güzellikler, inşallah bu yıl da tüm yaşanan sıkıntıların giderilmesi anlamında, Müslümanların daha güzel bir coğrafyada barış, birlik ve beraberlik içinde yaşamasına vesile olur. Yine kuzeyimizle devam eden savaşın sonlanması, güneyimizde, çevremizde devam eden tüm sıkıntıların sonlanmasına vesile olur. Bu vesileyle milletimizin, İslam coğrafyasında yaşayan tüm insanların bayramını tebrik ediyorum.

Görevleri başında olan, sınırlarımızda nöbet tutan, içeride ve dışarıda güvenliğimiz için canını feda eden tüm güvenlik güçlerimizin, Silahlı Kuvvetler mensuplarımızın, güvenlik güçlerimizin, polisimizin, sahil güvenliğimizin ve jandarmamızın buradan bayramlarını tebrik ediyorum. Görevleri başında bulunan tüm sağlıkçılarımızı, itfaiyecilerimize, tüm kamu ve özel sektör çalışanlarımızın da bayramını tekrar bu vesileyle tebrik ediyorum. İnşallah daha nice güzel bayramlarda buluşmak üzere diyorum. Bayramınızı bir kez daha kutluyorum."

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş