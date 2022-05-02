Fuat Oktay: Şükürler olsun ki bu yıl dolu dolu bir ramazan geçirdik

Bayram namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, '2019'dan sonra Kovid salgınıyla neredeyse 2 yıl tüm ülke olarak tüm dünya olarak kapanmıştık ama şükürler olsun ki bu yıl dolu dolu bir ramazan geçirdik' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Milletimizin, İslam coğrafyasında yaşayan tüm insanların bayramını tebrik ediyorum." dedi.

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kıldığı bayram namazının ardından açıklama yapan Oktay, vatandaşların bayramını kutladı.

Ramazanı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirten Oktay, "2019'dan sonra Kovid salgınıyla neredeyse 2 yıl tüm ülke olarak tüm dünya olarak kapanmıştık ama şükürler olsun ki bu yıl dolu dolu bir ramazan geçirdik. Hemen hemen her akşam sevdiklerimizle iftarlarımızı beraber yaparak, ramazanda birliktelikler yaşayarak ve şimdi de hamdolsun hep birlikte cemaatle bayram namazımızı kıldık." ifadelerini kullandı.

Ramazanını bölgedeki tüm sıkıntıların giderilmesi ve barışla sonlanmasına vesile olmasını temenni eden Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"2-3 yıl sonra yaşadığımız güzellikler, inşallah bu yıl da tüm yaşanan sıkıntıların giderilmesi anlamında, Müslümanların daha güzel bir coğrafyada barış, birlik ve beraberlik içinde yaşamasına vesile olur. Yine kuzeyimizle devam eden savaşın sonlanması, güneyimizde, çevremizde devam eden tüm sıkıntıların sonlanmasına vesile olur. Bu vesileyle milletimizin, İslam coğrafyasında yaşayan tüm insanların bayramını tebrik ediyorum.

Görevleri başında olan, sınırlarımızda nöbet tutan, içeride ve dışarıda güvenliğimiz için canını feda eden tüm güvenlik güçlerimizin, Silahlı Kuvvetler mensuplarımızın, güvenlik güçlerimizin, polisimizin, sahil güvenliğimizin ve jandarmamızın buradan bayramlarını tebrik ediyorum. Görevleri başında bulunan tüm sağlıkçılarımızı, itfaiyecilerimize, tüm kamu ve özel sektör çalışanlarımızın da bayramını tekrar bu vesileyle tebrik ediyorum. İnşallah daha nice güzel bayramlarda buluşmak üzere diyorum. Bayramınızı bir kez daha kutluyorum."