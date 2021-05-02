DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kuzey Makedonya'da ilk teravih namazı kılındı
Şanlıurfa'da elektrik direğinde patlama
Kırgızistan ve Tacikistan’ın çatışmasında Türkiye uzlaşma için devrede
İtalya'da aşılananların sayısı 20 milyonu geçti
Fuat Oktay: Emeğin, dayanışmanın gücünü kadınlarımızda görmek bizleri çok mutlu ediyor
Ordu-Giresun Havalimanı'na ulaşıma sis engeli
Ürdün’den Hristiyanları engelleyen İsrail’e tepki
Fransa'da ''1 Mayıs'' bilançosu: 27 yaralı, 39 gözaltı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan açıklama: Yanlış anlaşıldım
Türk futbolcuların golleri Fransız kulübe galibiyet getirdi
Berlusconi taburcu edildi
Libya Başbakanı Dibeybe, Türk işçilerle iftar yaptı
Bakan Soylu’dan “Emniyet genelgesi” ile ilgili açıklama
İhvan'dan Türkiye'ye teşekkür
Erdoğan, Mahruze Keleş'i ziyaret etti

İSTANBUL

20:08:00

İftar vakti

BURSA

20:06

04:18
20:06
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:51

04:04
19:51
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:34

03:48
19:34
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:17

03:30
19:17
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:30
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:08:00

İftar vakti

ANKARA

19:51

04:04
SAHUR
19:51
İFTAR

ERZURUM

19:17

03:30
SAHUR
19:17
İFTAR
  • TIMETURK /
  •  GÜNDEM / 
  • Fuat Oktay: Emeğin, dayanışmanın gücünü kadınlarımızda görmek bizleri çok mutlu ediyor

Fuat Oktay: Emeğin, dayanışmanın gücünü kadınlarımızda görmek bizleri çok mutlu ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, emeğin, dayanışmanın gücünü kadınlarda görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
02.05.2021 02:41:44
Fuat Oktay: Emeğin, dayanışmanın gücünü kadınlarımızda görmek bizleri çok mutlu ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifinin çalışmalarına ilişkin videoyu alıntı yaparak, "Anadolu kadınının tarih boyunca üretmediği, alın teri dökmediği tek bir an dahi olmamıştır. İşte o emeğin, dayanışmanın gücünü kadınlarımızda görmek bizleri çok mutlu ediyor. Ülkemin güzel insanları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum." paylaşımını yaptı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan