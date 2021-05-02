Fuat Oktay: Emeğin, dayanışmanın gücünü kadınlarımızda görmek bizleri çok mutlu ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, emeğin, dayanışmanın gücünü kadınlarda görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifinin çalışmalarına ilişkin videoyu alıntı yaparak, "Anadolu kadınının tarih boyunca üretmediği, alın teri dökmediği tek bir an dahi olmamıştır. İşte o emeğin, dayanışmanın gücünü kadınlarımızda görmek bizleri çok mutlu ediyor. Ülkemin güzel insanları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum." paylaşımını yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.