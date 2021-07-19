Fuat Oktay'dan Kurban Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Oktay, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Teslimiyetin, birlik ve beraberliğin simgesidir bayram. Mübarek Kurban Bayramı'nızı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın başta ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız ve tüm İslam alemi olmak üzere tüm insanlığın barış ve kardeşliğine vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.