Fuat Oktay'dan Ferhat Arıcan'a tebrik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ferhat Arıcan'ı kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ferhat Arıcan'ı kutladı.
Oktay, "Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel barda altın madalya kazanan milli sporcumuz Arıcan'ı yürekten kutluyorum" sözlerini kullandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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