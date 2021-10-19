DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
NASA'nın uzaya gönderdiği gemide Orhan Pamuk'tan alıntı ve Türk atasözü!
Dolar güne nasıl başladı?
Fuat Oktay'dan büyükelçilere ''Kavala'' tepkisi
Sibel Can kimdir? Sibel Can'ın en sevilen şarkılarının sözleri
Saç dökülmesi nedir? Saç dökülmesine en iyi çözüm nedir?
Diyarbakır 30 günlük hava durumu (19 Ekim 2021 Salı ve 16 Kasım 2021 Salı)
Konya namaz vakitleri 1 aylık (Diyanet)
Tüketiciler doğrudan üreticiden alabilecek
Ekonomi Kurulu'ndan petrol, doğal gaz ve kömür fiyatları hakkında açıklama
İsrail televizyonu: İsrail İran'ı vurabilmek için 1,5 milyar dolar fon ayırdı
Beşiktaş - Sporting Lizbon maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!
10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Okyanusun ortasında 5 ton kokain ele geçirildi
İsviçre'de 'aşı sertifikası' referandumu
Soylu'dan 10 büyükelçiliğin Kavala açıklamasına tepki

TIMETURK / GÜNDEM / Fuat Oktay'dan büyükelçilere ''Kavala'' tepkisi

Fuat Oktay'dan büyükelçilere ''Kavala'' tepkisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Yargıya müdahaleyi arzu edenler, bu arzularını kendi ülkelerinde gerçekleştirmeye devam edebilirler.' ifadesini kullandı.

41 Dakika Önce
2021-10-19 08:05:56
Fuat Oktay'dan büyükelçilere ''Kavala'' tepkisi

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı büyükelçiliklerin Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamasına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Görevli bulundukları ülkenin bağımsızlığına sadakat göstermek zorunda olan ve 'yargı bağımsızlığından' söz eden bazı ülkelerin büyükelçileri, hadlerini aşarak 'siyasetin yargıya müdahalesini' talep etmişlerdir. Türkiye'de yargı bağımsızdır ve Türkiye tam bağımsız bir ülkedir. Yargıya müdahaleyi arzu edenler, bu arzularını kendi ülkelerinde gerçekleştirmeye devam edebilirler."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş