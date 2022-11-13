Fuat Oktay: Bombayı patlatan kadın

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İstiklal Caddesindeki patlamaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul Taksim Beyoğlu Caddesindeki patlamaya ilişkin en son açıklamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptı. Oktay açıklamasında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 81 yaralının bulunduğunu belirtti.

Oktay açıklamasında patlamayı gerçekleştiren kişinin kadın olduğunu belirterek "Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "An itibarıyla yine 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. 81 de yaralımız var. Bunlardan ikisi ağır olmak üzere. Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. Bu olayların arkasında her kim varsa sonuna kadar, sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunlara ulaşılacaktır." dedi.