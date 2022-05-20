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TIMETURK / GÜNDEM / Fren yerine gaza bastı

Fren yerine gaza bastı

İstanbul Kartal'da otopark çıkışında sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil, sitenin bahçesine düştü.

2 Saat Önce
2022-05-20 00:40:39
Fren yerine gaza bastı

Uğur Mumcu Mahallesi Şelale Sokak'taki sitenin otoparkından çıkmaya çalışan otomobilin sürücüsü, yanlışlıkla fren yerine gaza bastı.

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Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, duvarı aşarak yan sitenin bahçesine düştü. Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine götürüldü.

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Site sakinlerinden Fatih Bektaş, evde otururken duyduğu gürültü üzerine bahçeye çıktığını ve hemen sürücünün durumunu kontrol ettiğini söyledi.

Bektaş, bilinci açık olan sürücünün sadece kolu ve omzunda ezikler bulunduğu bilgisini verdi. AA

.

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