DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Salda Gölü kumsalına açılan su kuyusuna tepki!
İşte CHP'nin enflasyonu düşürmek için önerdiği 10 maddelik reçete
Ankaraspor - Niğde Anadolu FK maçı canlı yayın!
Sedef Kabaş kimdir? Sedef Kabaş gözaltına mı alındı?
Pazarspor - Nazilli Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?
Adalet Bakanı Gül'den 'Sedef Kabaş' açıklaması
Bakan Gül’den ''Sedef Kabaş'' açıklaması: Hak ettiği karşılığı bulacak
Sarıyer - Sakaryaspor maçı canlı nasıl izlenir?
Taksiden indirdiği kadını yerde sürükledi, kimse müdahale etmedi
Bucaspor 1928 - Akhisarspor maçı canlı yayın!
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Kartlı ödemelerde temassız işlem limitini artırdı
Tedavi edilmeyen varise dikkat; ömür boyu varis çorabı giymek zorunda kalabilirsiniz
Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin düşmeye devam eder mi? Kripto paralar niye düştü?
Fransız turisti alıkoyup darp eden taksiciyle ilgili yeni gelişme

TIMETURK / GÜNDEM / Fransız turisti alıkoyup darp eden taksiciyle ilgili yeni gelişme

Fransız turisti alıkoyup darp eden taksiciyle ilgili yeni gelişme

Karaköy'den aldığı Fransız çiftten fazla para istemesi üzerine yaşadığı tartışmada kadın turisti alıkoyarak darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan taksici Mesut D. hakkında ev hapsi kararı verildi. Taksiciye 1823 TL idari para cezası uygulanırken 'Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi' İBB tarafından iptal edildi.

1 Saat Önce
2022-01-22 10:44:21
Fransız turisti alıkoyup darp eden taksiciyle ilgili yeni gelişme
Fransız Loubna-Djamel Bendeddouche çiftinin olay sonrası polis tarafından yakalanan taksi şoförü Mesut D. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
turist-cifte-dehseti-yasatan-taksici-adliyeye-sevk-edildi_8439_dhaphoto3
 
Müracaat Savcılığınca sorgulanan şüpheli Mesut D. turist çiftin indi-bindi yaptıklarını kendisine 20 TL verdiklerini, indi-bindi ücretinin bu olduğunu söylemesine rağmen çiftin 100 TL verdiklerini söyleyerek para üstü istediklerini, kadın turistin araçtan inmemesi üzerine tartışma yaşandığını iddia ederek suçlamayı reddettiği öğrenildi.
 
Şüpheli, "Yağma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüpheli Mesut D. hakkında ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararı uygulanmasına karar verildi. Kadın turistin darp cebir raporunun olmadığı öğrenildi.
 
turist-cifte-dehseti-yasatan-taksici-adliyeye-sevk-edildi_8439_dhaphoto1

Belgesi iptal edildi

Öte yandan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, şoför Mesut D.'ye "İlgili belediye tarafından verilmiş çalışma izninin ruhsat süresi bittiği halde belediye sınırı dahilinde yolcu taşımak" suçundan 1823 TL idari para cezası uygulanırken, 'Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi' ise İBB tarafından iptal edildi. Taksi ise 10 gün süre ile trafikten men edildi.
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş