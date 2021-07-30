DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Galatasaray 9709, Fenerbahçe'den 19.070 fidan
ANALİZ: Suriye'de dikkat çeken Amerikan ve Rus hamleleri
Orman yangınları; AFAD il il açıkladı
Konya'da bir eve silahlı saldırı: 7 ölü
ABD'nin Afganistan'daki 'derin' adamı: Zalmay Halilzad
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki artış sürüyor
Bakan Pakdemirli: THK'da siyasi hareket edenler var
Özel Harekat İran sınırında nöbette
BM’den Libya çağrısı ‘Derhal terk edin'
24 ilde çıkan 81 yangının 70'i kontrol altında
Turizm geliri 3 milyar doları geçti
Fransa'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı
Bugün kandil mi? 2022 Diyanet kandil takvimi
Tokyo'da bir dünya, iki de olimpiyat rekoru kırıldı
Borsa günü yükselişle tamamladı

TIMETURK / GÜNDEM / Fransa'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı

Fransa'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu.

2 Saat Önce
2021-07-30 19:04:13
Fransa'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın Türk makamlarına gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin birçok ilinde çıkan yangınlardan etkilenen Türk halkıyla tam bir dayanışma içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunar, seferber edilen sivil savunma güçlerine kolaylıklar dileriz." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği de Bakan Le Drian'ın mesajını Twitter hesaplarından Türkçe olarak paylaştı.

Avrupa Parlamentosunun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor da sosyal medya hesabında, kalbinin yangınlarla mücadele eden Türk halkı, itfaiye ekipleri ve yetkililerle olduğunu belirterek, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Sanchez Amor, "Akdeniz genelindeki bu tehdidi hepimiz çok iyi biliyoruz. Birlikte savaşacağız." ifadesini kullandı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş