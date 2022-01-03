FOX TV'nin 'Maske Kimsin Sen' programına inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, FOX TV’de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen' isimli program hakkında 'çocukların korunması' amacıyla inceleme başlatılacağını duyurdu.

FOX TV'de cumartesi akşamı ilk bölümü yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' yarışması hakkında sosyal medyada paganizm ve satanizm propagandası yapıldığı iddiasıyla 'Foxtvhaddinibil' etiketi altında tepki içerikli paylaşımlar yapıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, "Bu program ile ilgili RTÜK işlem başlatacak mı? Bu program kalkmalı" diyen bir kullanıcının paylaşımını cevaplandırdı.

Uslu, "Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.