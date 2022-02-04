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TIMETURK / GÜNDEM / Flaş gelişme! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin satıldığı ortaya çıktı

Flaş gelişme! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin satıldığı ortaya çıktı

Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külleyesi'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Metaverse'te Külliye'nin satıldığı ortaya çıktı. Kim ya da kimler aldı bilinmiyor. Ancak onlardan satın almak için yüklü miktarda para ödemek gerekiyor.

2 Saat Önce
2022-02-04 10:43:54
Flaş gelişme! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin satıldığı ortaya çıktı

"Bu dünyada mülk ya da arazi sahibi olmak bitti, şimdi de sanal evrenlerde tapu sahibi olma moda oldu" diyen Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, dünyada hızla yayılan Metaverse'de arsa ve mekan satın almalarla ilgili gündem oluşturacak bir iddia ortaya attı.

AK Parti'nin son MYK Toplantısında AK Parti kurmaylarının, “Şu anda insanlar yurtdışından Meryem Ana Tapınağı'nı, müzeleri satın alıyorlar” dediklerini hatırlatan Hande Fırat flaş bir haberi paylaştı: "AK Partililere benden söylemesi... Sanal evrenlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de çoktan birileri tarafından satın alınmış. Kim ya da kimler aldı bilinmiyor. Ancak onlardan satın almak için yüklü miktarda para ödemek gerekiyor."

PARTİ GENEL MERKEZİ'Nİ SATIN ALAN TEK PARTİ: DEVA...

"Sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi değil, aynı sorunla parti genel merkezlerinin de de karşı karşıya... Öğrenebildiğim kadarıyla DEVA Partisi sanal evrenlerde parti binalarını satın alan tek parti."

"Bunun ne önemi var diyeceksiniz? Örneğin sanal gözlükle sanal evrenlere girenler, AK Parti binasının önünden geçerken, bir sürprizle karşılaşıp “Z” Partisi'nin afişini görebilirler... Benden uyarması...

"Daha da önemlisi belli ki bu sanal evrenler de bir süre sonra bir çatı altında birleşecek. İyi olanlar kazanacak. Türkiye de kendi sanal evrenini bir an önce oluşturmalıdır." .

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