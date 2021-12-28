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Fiyat İstikrarı Komitesi'nden toplantı sonrası açıklama

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin düzenlediği toplantı sonrası Bakan Nebati, 'Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk' açıklamasında bulundu.

11 Dakika Önce
2021-12-28 17:34:49
Fiyat İstikrarı Komitesi'nden toplantı sonrası açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı binasında yapılan toplantıda, enflasyona ilişkin gelişmeler ve bu konudaki muhtemel risklerin masaya yatırıldı. Türk Telekom

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bazı üst düzey bürokratlar katıldı.

BAKAN NEBATİ'DEN TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantının ardından Twitter'dan bir açıklama yaptı. Bakan Nebati, "Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk" dedi.

Toplantının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Toplantıda ilk olarak küresel enflasyon gerçekleşmeleri ve emtia piyasalarındaki gelişmeler ele alınmıştır. Ardından yurt içi enflasyon gelişmeleri ve enflasyon görünümüne yönelik riskler bütüncül bir bakış açısı ile ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeler ile bunların fiyatlama davranışları üzerindeki etkisi detaylı analiz edilmiştir. Türk Telekom

Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde yönetilen/yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla bugüne kadar hayata geçirilen uygulamalar ile bundan sonraki süreçte atılacak adımlar görüşülmüştür.

Önümüzdeki dönemde de enflasyon ile mücadele konusunda kurumlarımız tam uyum içerisinde koordineli hareket edecektir. Komite çalışmalarına düzenli ve sık aralıklarla devam edecektir" denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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