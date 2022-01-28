Fırat Tanış, Cumhuriyet ile Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu!

Oyuncu Fırat Tanış, Cumhuriyet gazetesi yazarı Bilgin Gökberk'in isim vermeden kendisine gönderme yaptığı yazısını alıntılayarak tepki gösterdi.

Spor yazarı Bilgin Gökberk, Cumhuriyet'teki köşesinde Ekrem İmamoğlu'na 'tiyatro' benzetmesi üzerinden sanat camiasından tepki gelmesi ve şarkı sözleri üzerinden hedef gösterilen Sezen Aksu konusunda sessiz kalındığını iddia etti.

"BOŞ BELEŞ MODELLERİ İYİ TANIYORUZ"

Gökberk, "Ekrem İmamoğlu'nun 'tiyatro' benzetmesine anında tepki verip artistlik yapan oyuncu tayfası, Sezen Aksu'nun 'dilinin kopartılması' konusunda arazi oldu. Bu boş beleş modelleri iyi tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

“GAZETEYİ ALTILI BÜLTENİNE ÇEVİRDİNİZ”

Fırat Tanış, Bilgin Gökberk'in yazısını Twitter'dan alıntılayarak ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi etiketleyerek şu paylaşımı yaptı:

"Altılı bültenine çevirdiniz canım gazeteyi. Bu akılla mı her şey çok güzel olacak? Bu üslupla, bu seviyeyle mi "ötekilerin" hakkını hukukunu korumaya talipsiniz? "

“TUTMAYIN KÜÇÜK ENİŞTEYİ!”

Gazeteci Cüneyt Özdemir de Fırat Tanış'a Twitter'dan tepki gösterdi:

"Tevazuda Fırat Tanış gibi ol! Adama troll demiştim az demişim; Kibirli Troll ! Cumhuriyet'in yaptığı haber için Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür bekliyor, Ekrem İmamoğlu'na laf sokuşturuyor, 'gelin oyun çıkışı dövün' diyor, ganyan bayilerine sallıyor... Tutmayın küçük enişteyi!"

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