Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK’lının daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
2021-07-27 17:36:33
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 Mehmetçiği şehit eden teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu." ifadeleri kullanıldı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)