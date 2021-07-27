DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kamerası bozuk telefondan WhatsApp Web’e girilir mi? Kamerası olmayan telefondan WhatsApp Web’e girilir mi?
Karabük'ten ayçiçeği üretimi ve 'agro turizm' hamlesi
Eda Erdem kimdir? Eda Erdem kaç yaşında, nereli? Eda Erdem hangi takımda oynuyor?
Muslera: Talihsiz bir maç yaşadım
Tokyo 2020'nin 4. gününde hangi ülke kaç madalya aldı?
ABD'li cimnastikçi Biles, takım finalinden çekildi
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Can Gökboru 2021’in saç renklerini açıkladı
Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan hangi partiden?
Tahran sokaklarında “Hamaney'e ölüm” sloganları atıldı
Galatasaray Başkanı Elmas: Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağız
Sevda Erginci kimdir? Sevda Erginci boyu kaç? Sevda Erginci nereli kaç yaşında?
İran'dan Tunus'taki taraflara sükunet çağrısı
Putin'den ABD’nin dolar basmasına tepki
Tokyo'daki boks maçında 'kulak ısırma'

TIMETURK / GÜNDEM / Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK’lının daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

32 Dakika Önce
2021-07-27 17:36:33
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 Mehmetçiği şehit eden teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu." ifadeleri kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş