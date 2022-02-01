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TIMETURK / GÜNDEM / Firari FETÖ hükümlüsü 2 kişi Kayseri'de yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü 2 kişi Kayseri'de yakalandı

'Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak' suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü Kayseri'de yakalandı.

1 Saat Önce
2022-02-01 17:09:50
Firari FETÖ hükümlüsü 2 kişi Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığınca terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Kırşehir İlamat ve İnfaz Bürosunun kararı ile "FETÖ'ye üye olmak" suçundan haklarında 6 yıl 3'er ay hüküm bulunan M.D. ve S.G, Melikgazi ilçesinde gözaltına alındı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek. .

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