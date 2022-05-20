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Firari cinayet zanlısı etkisiz hale getirildi

Sultanbeyli’de firari cinayet zanlısı kendisini kovalayan polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca polislere silah çekti. Vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli hastaneye kaldırıldı.

1 Saat Önce
2022-05-20 21:53:51
Firari cinayet zanlısı etkisiz hale getirildi

Sultanbeyli'de firari cinayet zanlısı kendisini kovalayan polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca polislere silah çekti. V Olay, saat 19.00 sıralarında Sultanbeyli Paşaköy Mahallesi Adnan Sokak üzerinde meydana geldi. 30 Mart tarihinde Sancaktepe Paşaköy Mahallesi'nde sokakta tartıştığı kişinin annesini vurarak öldüren cinayet zanlısı 26 yaşındaki Caner Fidan olay yerinden kaçtı.

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Uzun süredir emniyet güçleri tarafından aranan Fidan, bugün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından takip edildiğini anlayınca otomobiliyle kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından otomobilinden inen şüpheli, polis ekiplerine silah çekti. Ayağından vurularak etkisiz hale getirilen cinayet zanlısı ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlının kullandığı kiralık otomobilde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

DHA .

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