Firari Can Dündar için kırmızı bülten çıkarıldı
Firari gazeteci Can Dündar hakkında silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan ayrılan dosyası kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama ve kırmızı bülten çıkarılması kararı verildi.
Firari gazeteci Can Dündar hakkında silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan ayrılan dosyası kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama ve kırmızı bülten çıkarılması kararı verildi.
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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