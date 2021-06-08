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Firari Can Dündar için kırmızı bülten çıkarıldı

Firari gazeteci Can Dündar hakkında silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan ayrılan dosyası kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama ve kırmızı bülten çıkarılması kararı verildi.

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Google News - Timeturk
08.06.2021 12:25:54
Firari Can Dündar için kırmızı bülten çıkarıldı

Firari gazeteci Can Dündar hakkında silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan ayrılan dosyası kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama ve kırmızı bülten çıkarılması kararı verildi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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