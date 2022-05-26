Finans uzmanı dolandırıcılara 15 milyon lirasını kaptırdı

Telefon dolandırıcılarının son kurbanı, bir Japon bankasının yönetim kurulu üyesi Aysun Mercan oldu. Finans uzmanı yaklaşık 15 milyon lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı.

Kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söylediler. Elinde, avucunda ne varsa hepsini aldılar. Dolandırıcıların son kurbanı Aysun Mercan oldu.

"Kimlik bilgileriniz FETÖ'nün eline geçti" yalanını söylediler

Dolandırıcıların yöntemi yine aynıydı. Kendilerini polis olarak tanıtarak, bir Japon bankasında yönetim kurulu üyesi olan Aysun Mercan'ı aradılar.

"Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı, kimlik bilgileriniz FETÖ'nün eline geçti" denilerek operasyonu yapacak sözde savcının adını ve telefon numarasını verdiler. İş insanının güvenini kazandıktan sonra banka hesaplarındaki paralarını istediler.

Dolandırıldığının farkına varamayan Aysun Mercan bankadan parayı çekti. Kendisini MİT mensubu olarak tanıtan şebeke üyesine teslim etti.

Evini sattı parayı dolandırıcılara verdi

İş insanını kandıran dolandırıcılar bununla da kalmadı. Günlerce telefon trafiği devam etti. Bu kez de Mercan'ın İstanbul Kadıköy'deki evine göz diktiler. Evini satmasını istediler. Yarım milyon dolara evini satan Aysun Mercan, o parayı da gidip Fatih'te kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti.

Dört seferde yaklaşık 15 milyon lira kaptırdı

Dört seferde yaklaşık 15 milyon lira alan dolandırıcılar, Mercan'a evde talimatları beklemesini söyledi. Günlerce telefonu çalmayan talihsiz kadın durumdan şüphelendi ve dolandırıldığını anladı, karakola giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis her yerde dolandırıcıları arıyor.

TRTHaber .