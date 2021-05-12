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Filistinli şehidin cenazesinde çıkan olaylar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Olağanüstü hal uygulamasını Twitter hesabından duyuran İsrail Filistinli şehidin cenazesinde çıkan olaylar nedeniyle İsrail'in Lid kentinde olağanüstü hal ilan edildi, İsrail polisi ile Filistinlilerin karşı karşıya geldiği Lid ve çevresindeki şehirlere, işgal altındaki Batı Şeria'dan ek polis birliklerinin sevk edileceğini açıkladı.

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12.05.2021 04:09:01
Filistinli şehidin cenazesinde çıkan olaylar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

AA muhabirine konuşan İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld de Lid'e halihazırda bin 400'den fazla takviye polis gönderildiğini belirtti.

Rosenfeld, cenazenin ardından Lid ve çevre şehirlerde polis ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda onlarca aracın ateşe verildiğini, bazı polislerin hafif yaralandığını söyledi.

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İsrail'in Times Of Israel gazetesindeki haberde ise olağanüstü hal kararının İsrail vatandaşı Filistinliler için kullanılması durumuyla 1966'dan beri ilk kez karşılaşıldığı belirtildi.

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Haberde İsrailliler ve Filistinlilerin aynı şehri paylaştığı Lid'de çıkan olaylar sonucunda sinagogların ve çok sayıda arabanın da yakıldığı ifade edildi.

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Lid Belediye Başkanı Yair Revivo, Netanyahu'yu arayarak şehirde olağanüstü hal ilan edilmesi çağrısında bulunmuştu.

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Lid'de bir Yahudi yerleşimci tarafından şehit edilen İsrail vatandaşı Filistinli Musa Hassune için dün cenaze töreni düzenlenmişti.

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Cenazenin geçişi sırasında çevrede bulunan bazı Yahudilerin İsrail bayrağı sallaması üzerine Filistinliler ile İsrailliler arasında gerginlik yaşandı. İsrail güçleri ise Filistinlilere müdahale ederek bazı kişileri göz altına almıştı. Filistinliler ise polise taş ve şişe atarak karşılık vermişti.

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Olaylarda çok sayıda Filistinli ile bazı polisler yaralanmıştı, İsrail güçlerine ait bir polis aracı da yakılmıştı.

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İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananların ardından İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı birçok kent ve beldede Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlenmiş, gösterilere katılan çok sayıda Filistinli de İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

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AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
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