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'Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya devam edeceğiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki şiddetine karşı Filistin halkının sesi olmaya ve haklarını savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

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10.05.2021 11:36:40
'Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya devam edeceğiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki şiddetine karşı Filistin halkının sesi olmaya ve haklarını savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Twitter hesabından mesaj paylaşan Çavuşoğlu, "İsrail'in Mescid-i Aksa'daki masum insanlara karşı şiddeti bitmiyor." ifadesini kullandı.

Bu vahşete ses çıkarmayanların Orta Doğu Barış Sürecinden bahsetmemesi gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz!" değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan