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Filistinli bir çocuk daha şehit oldu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas şehrinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 16 yaşında Filistinli bir çocuk şehit oldu.

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12.05.2021 11:41:43
Filistinli bir çocuk daha şehit oldu

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeydoğusunda yer alan Tubas şehrine sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Baskına tepki gösteren kent sakinleri ile İsrail güçleri arasında arbede çıktı. İsrail askerleri, baskına karşı koymak isteyen sivillere ateş açtı.

Müdahale sırasında 16 yaşındaki Filistinli Raşid Muhammed Ebu Ara'nın boynundan ve göğsünden vurularak şehit olduğu belirtildi.

İsrail askerlerinin daha önce de el-Fevvar kampına baskını sırasında Huseyn el-Tayti göğsünden gerçek mermiyle vurulmuştu.

Batı Şeria'da salı sabahından bu yana çıkan olaylar sırasında 2 Filistinli şehit oldu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan