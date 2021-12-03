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Filistin ve Lübnan'dan 3 önemli konuk İstanbul'da

TIMETURK / GÜNDEM / Filistin ve Lübnan'dan 3 önemli konuk İstanbul'da

Filistin ve Lübnan'dan 3 önemli konuk İstanbul'da

Uluslararası Destekleme Platformu tarafından İstanbul’da düzenlenen ‘Kudüs Öncüleri Kılıcımızı Taşıyor’ Konferansı'na Hamas lideri İsmail Heniyye, Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Halid Meşal ve Lübnan Tevhid Hareketi lideri Şeyh Bilal Şaban da katıldı.

2 Saat Önce
2021-12-03 14:31:13
Filistin ve Lübnan'dan 3 önemli konuk İstanbul'da

Uluslararası Destekleme Platformu tarafından İstanbul'da düzenlenen ‘ Kudüs Öncüleri Kılıcımızı Taşıyor' Konferansı birçok ülkeden siyasi lidere ev sahipliği yapıyor.

Üç gün sürecek konferansa Hamas lideri İsmail Heniyye ve Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Halid Meşal'in yanı sıra Lübnan Tevhid Hareketi lideri Şeyh Bilal Şaban da katıldı.

Heniyye, konferansta yaptığı konuşmada İsrail'in mağlup edildiği Kudüs'ün Kılıcı Savaşı ile Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinin çok önemli iki gelişme olduğunu ve bu gelişmelerin Amerika ve İsrail'i zayıflatacağını kaydetti.

Heniyye, Siyonist rejim ile normalleşmeyi engellemek için planlar hazırlamanın ümmetin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Lübnan Tevhid Hareketi lideri Şeyh Bilal Şaban ise, burada yaptığı konuşmada ayet-i kerimedeki ‘Muhakkak ki, Müminler kardeştir' düsturuna rağmen Müslümanların ulusal önceliklere ikna edildiğini, buna mukabil Siyonistlerin dünyanın dört bir yanından farklı kavimdeki Yahudileri çatısı altında topladığını belirtti.

Direniş hareketlerini ‘ terör örgütü' olarak etiketleyen Amerika, İngiltere ve Avustralya gibi emperyalist yönetimlere de seslenen Şaban, ‘Siz sadece terörist değil aynı zamanda yalancısınız. Tarih sizin Irak'tan Afganistan'a, Lübnan'dan Vietnam'a kadar yaptıklarınıza şahittir' dedi.

Şaban son olarak, asıl işgal altında olanın Filistinliler olmadığına dikkat çekerek ‘Onlar kahramanca direniyorlar. Asıl işgal altında olan bizim başkentlerimiz ve ülkelerimizdir' dedi.

Kaynak: islamianaliz.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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