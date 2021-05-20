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Filistin'in Büyükelçisi konuştu, İsrail Büyükelçisi salonu terk etti!

Filistin'in Büyükelçisi konuştu, İsrail Büyükelçisi salonu terk etti!

Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları gündemiyle toplanan BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan Filistin'in BM'deki büyükelçisi İsrail'i çocukları katletmek ve savaş suçlarıyla suçladı. Filistin'in Büyükelçisinin sözleri üzerine İsrail’in BM’deki Büyükelçisi Gilad Ardan salonu terk etti.

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20.05.2021 18:46:43
Filistin'in Büyükelçisi konuştu, İsrail Büyükelçisi salonu terk etti!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, (BMGK) Filistin gündemiyle toplandı. İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılmaları görüşüldüğü toplantıda, Filistin'in BM'deki Büyükelçisi, kürsüde İsrail'i çocukları katletmek ve savaş suçlarıyla suçladı.

Artık ses çıkarma zamanı'

Filistin'in BM'deki Büyükelçisi, "Tüm dünyanın gözü önünde İsrail, masum sivilleri katlediyor. Buna dur zamanı gelmiştir. Artık ses çıkarma zamanı" diye konuştu. Filistin'in BM'deki Büyükelçisinin sözleri üzerine İsrail'in BM'deki Büyükelçisi Gilad Ardan salonu terk etti.

4'ÜNCÜ TOPLANTI

Şimdiye kadar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1'i açık, 3'ü kapalı 4 toplantı yapıldı. Ancak toplantıdan hiçbir sonuç çıkmadı. ABD, Yahudi yerleşimlerinin durdurulması ve İsrail'in saldırılarından endişe duyulduğunu belirten metinleri engelledi. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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