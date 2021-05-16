Filistin için yürüyen Bella Hadid, sosyal medyaya damga vurdu

Baba tarafından Filistin kökenli olan ünlü model Bella Hadid, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıktı. Sosyal medya gündeminde öne çıkan Hadid, ”Lütfen okuyun ve kendinizi eğitin. Bu bir din meselesi değil. Bu İsrail’in sömürgeciliği, etnik temizliği, askeri işgali ve Filistin halkına yönelik yıllardır süren ırkçılığı' ifadesini kullandı.

Anne tarafından Hollandalı, baba tarafından Filistin kökenli olan ABD'li model Bella Hadid, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıktı.

ABD'de düzenlenen Filisatin eylemine katılan 24 yaşındaki süper model, elinde Filistin bayrağı ve boynunda puşisiyle “Filistin'e özgürlük” sloganları attı.

Protesto anında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Hadid, “Kalbimin hissetme şekli bu. Bu kadar güzel, zeki, saygılı, sevgi dolu, nazik ve cömert Filistinlinin etrafında olmak... Bütün hissettiriyor! Biz ender bir cinsiz! Filistin özgür kalana kadar Özgür Filistin!” mesajını yazdı.

Büyükanne ve büyükbabasının 1941 yılında Filistin'de evlendiklerinde çekilen fotoğrafını paylaşan Hadid, babası Muhammed Hadid'in ailenin sekiz çocuğundan biri olduğunu, 1948 yılında tüm ailenin önce Suriye'ye, ardından Lübnan ve Tunus'a iltica etmek zorunda kaldığını anlattı.

Hadid, şu notu düştü:

“Ailemi seviyorum, Mirasımı seviyorum, Filistin'i seviyorum. Daha iyi bir ülke için umutlarını kalbimde tutmak için güçlü duracağım. İnsanlarımız ve çevrelerindeki insanlar için daha iyi bir dünya diliyorum. Tarihimizi asla silemezler. Tarih tarihtir!”

Dört yıl önce katıldığı bir Filistin eyleminden fotoğrafını da paylaşan Hadid, ”Lütfen okuyun ve kendinizi eğitin. Bu bir din meselesi değil. Bu birilerinin diğerine nefret kusması değil. Bu İsrail'in sömürgeciliği, etnik temizliği, askeri işgali ve Filistin halkına yönelik yıllardır süren ırkçılığı” ifadesini kullandı.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.