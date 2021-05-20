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FİLİSTİN İÇİN GAZETECİ DAYANIŞMASI İNİSİYATİFİ BASIN AÇIKLAMASI

FİLİSTİN İÇİN GAZETECİ DAYANIŞMASI İNİSİYATİFİ BASIN AÇIKLAMASI

Filistin İçin Gazeteci Dayanışması İnisiyatifi üyeleri, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını dünyaya duyuran gazetecilere yapılan saldırılara dikkat çekmek ve destek toplamak amacıyla basın açıklamasında bulundu

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20.05.2021 12:41:39
FİLİSTİN İÇİN GAZETECİ DAYANIŞMASI İNİSİYATİFİ BASIN AÇIKLAMASI

İsrail'in başta gazeteciler olmak üzere tüm Filistin halkına karşı hukuk tanımaz, vicdan ve merhametten yoksun tutumunu kınıyor, ulusal ve uluslararası tüm kamu kurum ve kuruluşlarını bölgedeki İsrail sorununa karşı harekete geçmeye ve hesap sormaya davet ediyoruz.

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Filistin İçin Gazeteci Dayanışması İnisiyatifi üyeleri olarak, vicdan sahibi tüm gazetecileri, bölgede yaşanan hukuksuzluğa ve gazeteci katliamına dur demek için http://www.pressforpalestine.com/# adresinde başlattığımız imza kampanyasının duyurulması noktasında destek olmaya davet ediyoruz.

filistin gazeteci dayanışması

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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