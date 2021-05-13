Filistin direnişine destek veren hesaplar askıya alındı

Dijital İletişimci Ali Keskin, İsrail saldırılarına 'dijital kalkan' platformlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Ali Keskin, söz konusu platformların Yahudi çıkarlarına hizmet ettiğini vurgulayarak sosyal medya yasasının önemine dikkat çekti.

Sabah gazetesine konuşan Keskin, "İsrai'in Gazze'ye saldırısıyla beraber bölgede büyük bir direniş başladı. Dijital medya mecralarından Filistin'de zulüm olduğu, İsrail'in Kudüs'ü nasıl işgal ettiği yazılmaya başlandı." dedi. Uluslararası medyanın gerçekleri paylaşmadığı ve çarpıttığına dikkat çeken Ali Keskin, sosyal medyadaki büyük tepkinin dünyada yankı uyandırdığını ifade etti.

"YAHUDİ ÇIKARLARINA HİZMET EDİYOR"

Gerçekler karşısında rahatsız olan sosyal medya platformlarının sansür girişimine başladığını ifade eden Keskin, "Sosyal medya mecraları büyük oranda Yahudi çıkarlarına hizmet ediyor. Ne isterlerse ona göre hareket ediyorlar." dedi.

"HESAPLAR ASKIYA ALINDI, İÇERİKLER ENGELLENDİ"

Selçuk Bayraktar'ın yaptığı paylaşımın Instagram ve Facebook tarafından engellendiğini vurgulayan Ali Keskin, "Birçok hesap askıya alındı, içerikler engellendi. Bu Instagram'ın bilerek yaptığı bir durum. Ayrıca; Selçuk Bayraktar'ın global bir kitlesi olduğundan dolayı da bundan rahatsız oldular." ifadelerini kullandı.

"ÖNEMİ ŞİMDİ ORTAYA ÇIKTI"

Sosyal medya yasası ile birlikte platformların Türkiye'de temsilcilik açacağını söyleyen Ali Keskin, "Temsilciliklerin önemini şimdi anlayacağız. Paylaşımlar kısıtlandığında temsilcilik ile görüşüp o nedeni ortadan kaldırabileceğiz. Aksi takdirde; gerekli müeyyideleri uygulayacağız" dedi.

SELÇUK BAYRAKTAR'IN PAYLAŞIMI ENGELLENMİŞTİ

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Mescid-i Aksa'da alevler yükselirken dans ederek kutlamalar yapan fanatik yahudilerin görüntüsünü eleştirmiş ve Instagram söz konusu paylaşıma kısıtlama getirmişti.

Bayraktar, "İsrail: Irkçı faşist terör devleti Dünyanın başka neresinde, gündüz 16 çocuğu bombalarla katledip, gecesinde kutsal bir mabedin alevler içinde yanmasına dans edilir? Bu yaktığınız ateş ancak size döner Allah adildir, mutlak hüküm sahibidir" ifadelerine yer veren paylaşımda bulunmuştu.

Paylaşımının silinmesine tepki gösteren Bayraktar, Facebook'un da bu duruma dahil olduğunu belirterek "Facebook da bu ikiyüzlü sansür ve kara propagandanın araçlarından. Birçok kez denememe rağmen aynı videoyu yüklemeye bile müsade etmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.